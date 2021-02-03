Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Thelma responde a Conká que sua coerência a protegeu no "BBB 20"

A cantora, atual participante, falou que a médica e vencedora do BBB 20  foi protegida pela cantora Manu Gavassi e a influencer Rafa Kalimann
Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 16:56

A vencedora do BBB20, Thelma Assis Crédito: Instagram/@thelminha
Em conversa com outros participantes do BBB 21, a cantora Karol Conká afirmou nesta quarta-feira (3) que a médica Thelma de Assis, vencedora do BBB 20, foi protegida pela cantora Manu Gavassi e a influencer Rafa Kalimann.
Conká disse que fica muito preocupada porque o Brasil é um país racista e as pessoas adoram colocar o "pretinho no chinelo, botar o pretinho lá embaixo". Ela falou ainda que Thelma foi protegida pelas amigas Manu e Rafa no reality. " Só que ela não conseguiu sozinha, ela tinha que ter as amigas brancas por ela. Eu não tenho amigas brancas aqui por mim", afirmou.
Em resposta a Conká, Thelma publicou nas redes sociais que ocupou todos os espaços que desejou provando para as pessoas que caráter e boa índole não têm cor. "Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência, foi a minha consciência negra de jamais oprimir um dos meus, ao contrário do que tem sido feito".
Na postagem seguinte, a médica escreveu que está na hora dos brothers acordarem para o jogo e pararem de se comparar com a galera do ano anterior. " Quem nasceu para 21, nunca será 20", disse.
Revolta com a afirmação da cantora, Rafa Kalimann retuitou nas redes sociais o vídeo de Conká falando de Thelma e escreveu que a amiga ganhou o reality porque fez um jogo lindo e de muito orgulho.
"A Thelma chegou onde chegou porque é forte, soube respeitar e se posicionar, fez um jogo lindo e de muito orgulho, representou. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e índole da Thelminha. Que vergonha!", escreveu.
Nas duas postagens seguintes, a influencer escreveu que a cantora é vazia e que é a participante que está causando mais revolta no reality. "Agora eu vi mesmo, a participante de reality que mais está causando revolta e rejeição no Brasil por ser tão desumana falando da campeã da última edição! Agora eu tremi aqui pra valer viu".

Veja Também

Cancelamentos no BBB anunciam nova era de crise de imagem no showbusiness

"BBB 21": Kerline eliminada gera memes e web quer saída de Karol Conká

Big Fone vai tocar três vezes na semana no BBB 21, diz Boninho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Famosos BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados