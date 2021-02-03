"BBB 21": Kerline eliminada gera memes e web quer saída de Karol Conká

Os internautas, também, logo trataram de reagir da mesma forma com Karol Conká, sister que tem sido criticada pela postura agressiva dentro da casa mais vigiada do Brasil. A rapper, que passou a ser apelidada por alguns de Jaque Patombá (em referência à sua música "já que é para tombar"), virou protagonista de dezenas de memes que brincam com sua possível eliminação.