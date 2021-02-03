"BBB 21": Kerline eliminada gera memes e web quer saída de Karol Conká

Kerline foi a primeira eliminada do "BBB 21" ao disputar o primeiro paredão do reality da Globo com Sarah e Rodolffo. O movimento que a internet fez para impulsionar a saída da, agora, ex-sister deu certo. Isso porque ela saiu com impressionantes 83,50% dos votos, o que mostra um índice de rejeição bastante alto para os primeiros dias de programa.
Logo depois do anúncio oficial da saída por Tiago Leifert, ao vivo, a internet reagiu à eliminação da ex-BBB com memes.
Os internautas, também, logo trataram de reagir da mesma forma com Karol Conká, sister que tem sido criticada pela postura agressiva dentro da casa mais vigiada do Brasil. A rapper, que passou a ser apelidada por alguns de Jaque Patombá (em referência à sua música "já que é para tombar"), virou protagonista de dezenas de memes que brincam com sua possível eliminação.