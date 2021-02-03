Climão!

Arrogante? Lumena se recusa a ouvir Lucas após paredão do "BBB 21"

Na web, internautas chamaram psicóloga de arrogante e criticaram o fato de Lumena ter se recusado a conversar com Lucas, que alegou não ter entendido a situação toda
Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 08:42

BBB 21: a sister Lumena discute na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois de Kerline ser a primeira eliminada do "BBB 21" na noite desta terça (2) com mais de 82% dos votos na disputa com Rodolffo e Sarah, Lumena não quis saber de bater-papo com Lucas Penteado - com quem já teve alguns desentendimentos dentro da casa. 
O ator tentou conversar com a psicóloga e explicar o porquê se considera "revolucionário". Ele insistiu em conversar com a sister, que se recusou a falar com ele. 
"Eu não quero ser palco para você ser Zumbi dos Palmares", justificou ela, na área externa da casa. "O que seria ser Zumbi do Palmares? Eu não entendi", retrucou ele. 
"Pegue a visão, eu não vim aqui para você me fazer de palco. Tá querendo me tirar de otária Lucas", disparou ela de volta. 

Por fim, Lucas continuou declarando que não havia entendido a colocação da colega de reality, mas também ficou se explicação por parte de Lumena. 

