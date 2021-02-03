Kerline é a primeira eliminada em paredão do "BBB 21"

Kerline foi a primeira eliminada do BBB 21 na noite desta terça-feira (2). A cearense perdeu a disputa contra Sarah e Rodolffo. No momento da revelação, Tiago Leifert disse que quem saísse deixaria para trás o sentimento de voltar do Paredão. Não saberia quem gosta dela.
Também falou que os laços criados no BBB são eternos e a pessoa eliminada não poderia sentir isso. Em seguida, contou que Kerline foi eliminada.
Com o anúncio, Kerline parecia mais conformada. "Obrigada, gente", resumiu ela ao grupo. Quem chorou muito foi Sarah por ter ficado no reality.