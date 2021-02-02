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Rec-Beat

Festival cancela participação de Karol Conká após polêmicas no "BBB21"

O ​Rec-Beat, festival de música de Pernambuco publicou comunicado no Instagram para justificar suspensão de apresentação da cantora em fevereiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2021 às 15:26

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 15:26

BBB 21: a sister Karol Conká no jardim da casa
BBB 21: a sister Karol Conká no jardim da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
O ​Rec-Beat, festival de música de Pernambuco, decidiu suspender a participação da cantora Karol Conká em sua edição digital deste ano, que ocorre a partir de 14 de fevereiro. Dessa forma, o conteúdo audiovisual que já havia sido gravado pela artista não será transmitido no evento.
Segundo a organização do evento, a decisão foi tomada em "comum acordo entre a direção do Rec-Beat e a produção da artista".
Isso ocorre após a cantora ser fortemente criticada nas redes sociais por sua postura no reality show Big Brother Brasil (Globo). Nas redes sociais, usuários pediram a expulsão de Karol apontando "tortura psicológica" contra Lucas, além de acusações de xenofobia por comentários sobre Juliette.
Na ocasião, a cantora associou o comportamento da participante ao lugar onde ela nasceu. Ela disse que, segundo lhe explicaram, essa forma de falar seria comum no Nordeste. "É o jeito, lá na terra dessa pessoa é normal falar assim", contou. "Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha."
A organização do festival de música divulgou nota sobre o tema nesta terça (2). "Nós, que fazemos o Rec-Beat, acompanhamos as últimas declarações de Karol Conka no #BBB21 e reafirmamos nossa total e absoluta discordância de suas atitudes, que vão contra os princípios basilares do Rec-Beat e do nosso público", diz o texto.
"A conduta de Karol Conka na casa do BBB estilhaçou fora dela essa relação que há de ser inquebrantável para se manter intacto o espírito de celebração e confraternização em torno da música, que é o elemento propulsor do Rec-Beat", continua o texto.

LEIA O COMUNICADO DO FESTIVAL NA ÍNTEGRA

"Comunicamos a decisão do Festival Rec-Beat de suspender a exibição do registro audiovisual da apresentação da artista Karol Conka na edição digital do evento, que acontecerá no dia 14/02 no canal de YouTube do festival. Essa decisão foi tomada em comum acordo entre a direção do Rec-Beat e a produção da artista.
Nós, que fazemos o Rec-Beat, acompanhamos as últimas declarações de Karol Conka no #BBB21 e reafirmamos nossa total e absoluta discordância de suas atitudes, que vão contra os princípios basilares do Rec-Beat e do nosso público.
Em mais de 25 anos de existência, o festival consolidou princípios inalienáveis que passam pelo respeito à diversidade, raça, cor, etnia, origem e condição, pela equidade de gêneros, pela inclusão, pelo exercício da democracia e total liberdade de expressão que respeite tais princípios.
Qualquer atitude que confronte um desses valores resulta em romper o valioso elo que une o artista, o festival e o seu público. A conduta de Karol Conka na casa do BBB estilhaçou fora dela essa relação que há de ser inquebrantável para se manter intacto o espírito de celebração e confraternização em torno da música, que é o elemento propulsor do Rec-Beat.
Acreditamos que momentos como este nos oferecem oportunidade de reflexão, de aprendizado e de avanço na desconstrução de condutas que remetem a valores colonizadores.
Queremos ir mais além nessa questão e por isso anunciaremos em breve a realização de um debate onde o tema central será xenofobia. Será uma oportunidade para refletirmos juntos e colhermos um aprendizado que seja transformador em nossas vidas e em nossas relações em sociedade.​"

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