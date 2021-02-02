"BBB 21": Karol Conká xinga Lucas e leva cortada de Leifert ao vivo

BBB 21: Lucas Penteado fica acuado ao ser xingado ao vivo por Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução

O jogo da discórdia pegou fogo na noite desta segunda-feira, ao vivo, na casa do " BBB 21 ".

Pela dinâmica apresentada por Tiago Leifert, que comanda a atração, os brothers tinham que apontar, na frente de todo mundo, duas pessoas que eles consideram canceladores dentro da casa. Sem surpresas, Karol Conká indicou Lucas Penteado para receber o título em sua fala.

No discurso, a rapper acabou se exaltando e começou: "Ele cancela a paciência da gente, a oportunidade, ele se cancela e faz o que a gente cancele a vontade de estar aqui".

E Lucas se defendeu: "Você comete um erro e tem que lidar, eu acho necessário. Eu nunca estive nessa cadeira elétrica, até por isso pensei em desistir, mas eu acho que eu tenho que ficar aqui e viver aqui. Eu acho que tem coisas que cabem, tem coisas que não. Não acho que você cometer um erro te faça errado em todas as questões e desconsidere toda uma luta (...) a canceladora é a Karol. Ela perdeu a mão e passou um pouco do ponto. Me ofender, me xingar... Sente que é um Deus na terra".

Em seguida, Karol pediu para continuar e chegou a xingar o brother: "Eu tô achando engraçado o bebê chorar, não percebe que é um abusador. Não respeita, é um abusador e acha que eu não tenho que explodir. Que mulher não explodiria, não chamaria você de merda depois de você me desrespeitar em rede nacional? Que mulher não faria isso, gente?".

Depois da primeira parte do quadro, quando o programa pela TV Globo parou de ser transmitido e entrou no Globoplay e Multishow, Karol acabou levando uma cortada de Tiago ao tentar, de novo, tomar a vez da fala de Juliette. A rapper queria continuar o assunto com Lucas, ao vivo, quando na verdade era a outra sister que estava com o direito de se expressar.