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"BBB 21": Karol Conká xinga Lucas e leva cortada de Leifert ao vivo

Rapper acabou até xingando Lucas Penteado ao vivo durante jogo no reality da Globo e Tiago Leifert, em outro momento, se viu obrigado a cortar a cantora; entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2021 às 09:13

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 09:13

BBB 21: Lucas Penteado fica acuado ao ser xingado ao vivo por Karol Conká
BBB 21: Lucas Penteado fica acuado ao ser xingado ao vivo por Karol Conká Crédito: TV Globo/Reprodução
O jogo da discórdia pegou fogo na noite desta segunda-feira, ao vivo, na casa do "BBB 21". 
Pela dinâmica apresentada por Tiago Leifert, que comanda a atração, os brothers tinham que apontar, na frente de todo mundo, duas pessoas que eles consideram canceladores dentro da casa. Sem surpresas, Karol Conká indicou Lucas Penteado para receber o título em sua fala. 
No discurso, a rapper acabou se exaltando e começou: "Ele cancela a paciência da gente, a oportunidade, ele se cancela e faz o que a gente cancele a vontade de estar aqui". 
E Lucas se defendeu: "Você comete um erro e tem que lidar, eu acho necessário. Eu nunca estive nessa cadeira elétrica, até por isso pensei em desistir, mas eu acho que eu tenho que ficar aqui e viver aqui. Eu acho que tem coisas que cabem, tem coisas que não. Não acho que você cometer um erro te faça errado em todas as questões e desconsidere toda uma luta (...) a canceladora é a Karol. Ela perdeu a mão e passou um pouco do ponto. Me ofender, me xingar... Sente que é um Deus na terra".
Em seguida, Karol pediu para continuar e chegou a xingar o brother: "Eu tô achando engraçado o bebê chorar, não percebe que é um abusador. Não respeita, é um abusador e acha que eu não tenho que explodir. Que mulher não explodiria, não chamaria você de merda depois de você me desrespeitar em rede nacional? Que mulher não faria isso, gente?".

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Depois da primeira parte do quadro, quando o programa pela TV Globo parou de ser transmitido e entrou no Globoplay e Multishow, Karol acabou levando uma cortada de Tiago ao tentar, de novo, tomar a vez da fala de Juliette. A rapper queria continuar o assunto com Lucas, ao vivo, quando na verdade era a outra sister que estava com o direito de se expressar. 
O apresentador ignorou os questionamentos de Karol e seguiu com o programa. Em seguida, a artista resmungou e disse que só ela não podia falar no programa. 

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