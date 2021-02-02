Jojo Todynho se irrita com "BBB 21" e cobra Boninho: "Covardia"

Jojo Todynho é uma das muitas famosas que decidiu ir à internet para falar sobre "BBB 21". A ex-Fazenda e cantora cobrou até providências do diretor da atração da Globo, Boninho, em torno do que vem acontecendo com Lucas Penteado e Karol Conká.
"Eu quero ver qual é o posicionamento do Boninho sobre isso que estão fazendo com o Lucas. Se o Lucas não tem uma boa advogada, que a família dele procure. Porque qualquer dano causado psicológico nesse menino por conta do programa é processo. Está acontecendo o que está acontecendo e ninguém tá intervindo, ninguém tá se metendo [...] por isso que eu falo que é só lacração (xingamento)", começou.
E continuou: "Isso não existe, alguém tem que se meter nisso. Como é que é isso: 'Só come depois que eu comer?' Vai tomar no (xingamento). Não tem ninguém para mandar elas tomar no (xingamento) (sic.)! O que estão fazendo com ele é covardia, ele errou, mas quem não erra? Erramos todo tempo".
Sobre o episódio da comida, Jojo se referia à ocasião em que Karol expulsou Lucas da mesa de jantar e disse que ele só poderia se sentar para comer depois que ela terminasse a refeição.