Defendeu o Lucas

Jojo Todynho se irrita com "BBB 21" e cobra Boninho: "Covardia"

Cantora foi à web para falar com o diretor da Globo e cobrar um posicionamento dele frente às polêmicas envolvendo Karol Conká e outros participantes do "BBB 21"
Redação de A Gazeta

02 fev 2021 às 08:57

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 08:57

A cantora Jojo Todynho
A cantora Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho é uma das muitas famosas que decidiu ir à internet para falar sobre "BBB 21". A ex-Fazenda e cantora cobrou até providências do diretor da atração da Globo, Boninho, em torno do que vem acontecendo com Lucas Penteado e Karol Conká. 
"Eu quero ver qual é o posicionamento do Boninho sobre isso que estão fazendo com o Lucas. Se o Lucas não tem uma boa advogada, que a família dele procure. Porque qualquer dano causado psicológico nesse menino por conta do programa é processo. Está acontecendo o que está acontecendo e ninguém tá intervindo, ninguém tá se metendo [...] por isso que eu falo que é só lacração (xingamento)", começou. 
E continuou: "Isso não existe, alguém tem que se meter nisso. Como é que é isso: 'Só come depois que eu comer?' Vai tomar no (xingamento). Não tem ninguém para mandar elas tomar no (xingamento) (sic.)! O que estão fazendo com ele é covardia, ele errou, mas quem não erra? Erramos todo tempo". 

Sobre o episódio da comida, Jojo se referia à ocasião em que Karol expulsou Lucas da mesa de jantar e disse que ele só poderia se sentar para comer depois que ela terminasse a refeição. 

