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"BBB 21": Ana Maria Braga sobre capixaba Arcrebiano: "Rabo dourado"

Apresentadora da Globo se surpreendeu com a sorte do modelo capixaba no reality. Só neste domingo (31), Arcrebiano se livrou de dois paredões
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

01 fev 2021 às 10:42

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 10:42

Ana Maria Braga sobre Arcrebiano, capixaba no BBB 21:
Ana Maria Braga sobre Arcrebiano, capixaba no BBB 21: "Rabo dourado que nem o peixe" Crédito: TV Globo/Reprodução
Em um dia só de "BBB 21", Arcrebiano se livrou do paredão duas vezes. 
Na primeira oportunidade, o brother havia sido indicado por João à berlinda, que foi o primeiro a atender o Big Fone neste domingo (31). Em seguida, foi Arcrebiano que conseguiu atender a ligação e, portanto se salvou de ir para o paredão. 
Na noite do domingo (31), durante as votações rotineiras da casa, o modelo capixaba foi o mais votado entre todos os confinados, com oito votos, portanto iria para o paredão, sim. Mas na prova do bate e volta foi Arcrebiano que venceu e conseguiu se safar, de novo, da possibilidade de eliminação. 
Ana Maria Braga não deixou a sorte dupla do bonitão passar em branco. Ao vivo, no Mais Você desta segunda (1°), ao comentar sobre as notícias do reality da Globo, a loira soltou: "Rabo dourado que nem o do peixe". E riu. 

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A apresentadora estava com sua famosa peruca rosa quando fez o comentário brincando com a sorte do capixaba e o comentário acabou divertindo o estúdio e o comentarista que dividia tela com ela. 

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