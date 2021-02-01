"BBB 21": Ana Maria Braga sobre capixaba Arcrebiano: "Rabo dourado"

Ana Maria Braga sobre Arcrebiano, capixaba no BBB 21: "Rabo dourado que nem o peixe" Crédito: TV Globo/Reprodução

Em um dia só de " BBB 21 ", Arcrebiano se livrou do paredão duas vezes.

Na primeira oportunidade, o brother havia sido indicado por João à berlinda, que foi o primeiro a atender o Big Fone neste domingo (31). Em seguida, foi Arcrebiano que conseguiu atender a ligação e, portanto se salvou de ir para o paredão.

Na noite do domingo (31), durante as votações rotineiras da casa, o modelo capixaba foi o mais votado entre todos os confinados, com oito votos, portanto iria para o paredão, sim. Mas na prova do bate e volta foi Arcrebiano que venceu e conseguiu se safar, de novo, da possibilidade de eliminação.

Ana Maria Braga não deixou a sorte dupla do bonitão passar em branco. Ao vivo, no Mais Você desta segunda (1°), ao comentar sobre as notícias do reality da Globo, a loira soltou: "Rabo dourado que nem o do peixe". E riu.

A apresentadora estava com sua famosa peruca rosa quando fez o comentário brincando com a sorte do capixaba e o comentário acabou divertindo o estúdio e o comentarista que dividia tela com ela.