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No quarto do líder

"BBB 21": Karol Conká diz que dormiria com capixaba Arcrebiano

Sister conversava com outras colegas de confinamento quando decidiu abrir o coração e dizer que acha, sim, que o bonitão está interessado nela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2021 às 09:03

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:03

BBB 21: a sister Karol Conká no jardim da casa
BBB 21: a sister Karol Conká no jardim da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Não é segredo para ninguém que Karol Conká está tendo aquela leve queda por Arcrebiano, educador físico de Vila Velha no "BBB 21". Em conversa no jardim da casa mais vigiada do Brasil, a artista revelou que está, sim, de olho no bonitão e ainda entregou o que faria com o modelo em bate-papo com Carla Diaz. 
Depois de um tempo, Pocah questionou Karol e perguntou se ela levaria Arcrebiano para dormir com ela no quarto do líder, caso vencesse a prova da semana. E a rapper respondeu: "É óbvio". 

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"Eu 'tava' achando ele legal como amigo, gostando da vibe dele, mas aí eu percebi que ele estava fazendo essas perguntas por muito tempo", reiterou Karol, em sua tese de que o capixaba também está interessado nela. 

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