"BBB 21": Karol Conká diz que dormiria com capixaba Arcrebiano

Depois de um tempo, Pocah questionou Karol e perguntou se ela levaria Arcrebiano para dormir com ela no quarto do líder, caso vencesse a prova da semana. E a rapper respondeu: "É óbvio".

"Eu 'tava' achando ele legal como amigo, gostando da vibe dele, mas aí eu percebi que ele estava fazendo essas perguntas por muito tempo", reiterou Karol, em sua tese de que o capixaba também está interessado nela.