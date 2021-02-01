"BBB 21": Kerline, Sarah e Rodolffo estão no paredão Crédito: Globo/João Cotta/Montagem A GAZETA

Kerline, Rodolffo e Sarah estão no primeiro paredão do " BBB 21 ". O anúncio de quem estaria na berlinda nesta semana de estreia foi feito durante o programa na Globo na noite deste domingo (31).

Durante a votação, o cantor, que era o anjo, imunizou o colega Caio. O líder, Nego Di, indicou a influenciadora direto para o paredão com a justificativa de que não se conheceram muito.

O G6, grupo dos seis imunizados - Fiuk, Projota, Viih Tube, Juliette, Arthur e Lumena - mandou o sertanejo para a berlinda.