"BBB 21": Kerline, Sarah e Rodolffo estão no paredão

Kerline, Rodolffo e Sarah estão no primeiro paredão do "BBB 21". O anúncio de quem estaria na berlinda nesta semana de estreia foi feito durante o programa na Globo na noite deste domingo (31).
Durante a votação, o cantor, que era o anjo, imunizou o colega Caio. O líder, Nego Di, indicou a influenciadora direto para o paredão com a justificativa de que não se conheceram muito.
O G6, grupo dos seis imunizados - Fiuk, Projota, Viih Tube, Juliette, Arthur e Lumena - mandou o sertanejo para a berlinda.
Sarah já estava no paredão pela dinâmica do Big Fone. E Arcrebiano, o mais votado da casa, com oito votos, escapou da possível eliminação do reality após a prova do bate e volta, que o salvou.