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Arcrebiano se salvou

"BBB 21": Kerline, Sarah e Rodolffo estão no paredão

Mais votado da casa, com oito votos, o capixaba Arcrebiano se salvou com a prova bate e volta do reality da Globo e segue no jogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2021 às 08:35

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 08:35

"BBB 21": Kerline, Sarah e Rodolffo estão no paredão Crédito: Globo/João Cotta/Montagem A GAZETA
Kerline, Rodolffo e Sarah estão no primeiro paredão do "BBB 21". O anúncio de quem estaria na berlinda nesta semana de estreia foi feito durante o programa na Globo na noite deste domingo (31). 
Durante a votação, o cantor, que era o anjo, imunizou o colega Caio. O líder, Nego Di, indicou a influenciadora direto para o paredão com a justificativa de que não se conheceram muito. 
O G6, grupo dos seis imunizados - Fiuk, Projota, Viih Tube, Juliette, Arthur e Lumena - mandou o sertanejo para a berlinda. 

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Sarah já estava no paredão pela dinâmica do Big Fone. E Arcrebiano, o mais votado da casa, com oito votos, escapou da possível eliminação do reality após a prova do bate e volta, que o salvou. 

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