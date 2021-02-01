Aos 101 anos, Orlando Drummond recebe vacina da Covid-19

O ator Orlando Drummond se vacina contra a Covid-19 no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @orlandodrummond

Orlando Drummond , 101 anos, foi uma das pessoas que receberam a vacina da Covid-19 neste domingo, 31, em uma cerimônia no Palácio da Cidade, sede da prefeitura do Rio de Janeiro. O evento marca o início da imunização de idosos com mais de 80 anos na capital carioca.

"Isso é um batismo, e espero que todos tenham a mesma esperança que eu", disse o humorista e dublador na cerimônia.

O ator também compartilhou fotos da imunização no Instagram. "Algumas coisas me levaram ate´ os 101 anos. Minha família, meus amigos, meu trabalho e o amor. Mas, além de tudo isso, sempre fui muito bem cuidado por médicos competentes que me guiaram ate´ aqui. Sempre me vacinei e sou um abençoado por ser o representante dos idosos com mais de 99 anos que serão vacinados no Rio de Janeiro", escreveu Orlando na legenda da publicação.

A vacinação de idosos no Rio de Janeiro será dividida por faixa-estária, uma idade a cada dia. Nesta segunda-feira, 1, é a vez das pessoas com mais de 99 anos receberem a vacina.

Durante todo o período da pandemia do novo coronavírus, Orlando Drummond esteve em quarentena. Em isolamento social, chegou a publicar uma foto ao lado da esposa, Glória, com quem é casado há 69 anos. "Bom dia família, vai passar. Essa mensagem é para dar um pouquinho de esperança no coração de vocês. Se cuidem e fiquem em casa", comentou o ator e dublador na ocasião.