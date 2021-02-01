Sônia Abrão lamenta morte do sobrinho de Hebe: "Não aguento mais"

A jornalista Sônia Abrão (RedeTV!) lamentou a morte do sobrinho e empresário da apresentadora Hebe Camargo (1929-2012), Claudio Pessutti, em suas redes sociais. "É o segundo amigo que perco hoje, não aguento mais! Meus sentimentos ao querido Marcelo Camargo e a toda a família", escreveu no Instagram.
Pessutti morreu neste domingo (31), vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 30 de novembro. A informação foi confirmada pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.
Segundo Marcello Camargo, filho da apresentadora, em depoimento à Quem, ele havia sido intubado no início de dezembro, cerca de uma semana depois de ser diagnosticado com a doença.
Claudio Pessutti vivia na mansão de Hebe no bairro do Morumbi. Era ele quem cuidava de todo o acervo deixado pela apresentadora.