Sônia Abrão lamenta morte do sobrinho de Hebe: "Não aguento mais"

Sonia Abrão no programa "A Tarde é Sua", da RedeTV Crédito: RedeTV/Reprodução

Pessutti morreu neste domingo (31), vítima da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 30 de novembro. A informação foi confirmada pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Segundo Marcello Camargo, filho da apresentadora, em depoimento à Quem, ele havia sido intubado no início de dezembro, cerca de uma semana depois de ser diagnosticado com a doença.