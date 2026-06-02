Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?

O cantor Chrigor Lisboa continua internado devido a um quadro de hemorragia digestiva. Pelas redes sociais, a equipe do cantor destacou que ele está "estável".





"Chrigor segue internado em observação, sob orientação médica realizando exames, estável. Agradecemos toda forma de carinho, e, em breve, postaremos informações. Estamos ansiosos aguardando a alta", escreveram.





O ex-vocalista do Exaltasamba comentou o diagnóstico de hemorragia digestiva. "Foi alguma coisa que eu comi ou que eu bebi", afirmou num vídeo. No domingo, ele foi extubado e tomou corticoides para dor de garganta.





A internação do cantor colocou em evidência um problema de saúde que exige atenção imediata: a hemorragia digestiva. Longe de ser uma doença isolada, ela é um sinal clínico de que há algum sangramento ativo no sistema digestório — que vai da boca ao reto.





A hemorragia digestiva é qualquer sangramento que ocorre em alguma parte do aparelho digestivo, podendo acometer o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso ou reto. "Esse sangramento pode se manifestar por meio de vômito com sangue, vômito escuro semelhante à borra de café, fezes pretas e com odor forte ou presença de sangue vivo nas evacuações. Dependendo da intensidade, pode representar uma situação grave e exigir atendimento médico imediato", explica a gastroenterologista Maria Roseneli Scarton D Este, da Unimed Sul Capixaba.





A médica conta que as causas mais comuns da doença são úlceras gástricas ou duodenais, gastrite, varizes esofágicas em pacientes com cirrose, uso prolongado de medicamentos anti-inflamatórios, divertículos, pólipos, tumores do trato digestivo e hemorróidas. Algumas doenças crônicas e alterações vasculares também podem estar associadas ao surgimento de sangramentos digestivos.





"Também pode ocorrer sintomas relacionados à perda sanguínea, como tontura, fraqueza, palidez, aceleração dos batimentos cardíacos, queda da pressão arterial e desmaios. A intensidade dos sintomas costuma variar de acordo com o volume e a velocidade do sangramento", diz a médica.





A internação é recomendada quando há sinais de sangramento importante ou risco de complicações, como grande quantidade de sangue nas fezes ou vômitos, queda da pressão arterial, desmaios, anemia significativa, necessidade de transfusão sanguínea ou sangramento ativo. "Também é indicada em pacientes que utilizam anticoagulantes, possuem idade avançada ou apresentam doenças associadas, como cirrose hepática e problemas cardíacos", reforça Maria Roseneli Scarton D Este.





No tratamento, inicialmente é feita a estabilização do paciente com hidratação venosa, monitoramento clínico e realização de exames laboratoriais. Em alguns casos, pode ser necessária transfusão de sangue. "A endoscopia digestiva é um dos principais exames utilizados para identificar a origem do sangramento e, muitas vezes, realizar o tratamento no mesmo procedimento. Também podem ser utilizados medicamentos para reduzir a acidez do estômago ou controlar sangramentos específicos, como os relacionados às varizes esofágicas. Em situações mais complexas, pode ser necessário tratamento cirúrgico ou por radiologia intervencionista. O diagnóstico precoce é fundamental para reduzir riscos e melhorar a recuperação do paciente", finaliza a médica.