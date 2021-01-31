Sobrinho de Hebe Camargo morre vítima da Covid-19 em SP

O empresário Claudio Pessutti, sobrinho da apresentadora Hebe Camargo, morreu neste domingo (31) vítima da Covid-19. Ele estava internado no hospital Albert Einstein desde o dia 30 de novembro.
Claudio permaneceu por vários dias intubado na UTI. Chegou a sair, mas não resistiu às sequelas e morreu vítima de uma septicemia.
Claudio Pessutti cuidava dos negócios e da carreira de Hebe Camargo. Com a morte dela, passou a viver na mansão da apresentadora, no Morumbi.
Era ele quem cuidava da memória e de todo o acervo pessoal da tia. Roupas, sapatos, joias, tudo permanecia intocado, mesmo oito anos depois da morte de Hebe.
A família chegou a informar, quando ele estava internado, que Pessutti não tinha comorbidades.