Sobrinho de Hebe Camargo morre vítima da Covid-19 em SP Crédito: Divulgação

O empresário Claudio Pessutti, sobrinho da apresentadora Hebe Camargo, morreu neste domingo (31) vítima da Covid-19. Ele estava internado no hospital Albert Einstein desde o dia 30 de novembro.

Claudio permaneceu por vários dias intubado na UTI. Chegou a sair, mas não resistiu às sequelas e morreu vítima de uma septicemia.

Claudio Pessutti cuidava dos negócios e da carreira de Hebe Camargo. Com a morte dela, passou a viver na mansão da apresentadora, no Morumbi.

Era ele quem cuidava da memória e de todo o acervo pessoal da tia. Roupas, sapatos, joias, tudo permanecia intocado, mesmo oito anos depois da morte de Hebe.