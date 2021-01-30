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Renata Rasseli

Curada da Covid, a famosa Tia Penha diz: "A vontade de viver foi maior"

Penha Nonato, que há mais de 40 anos leva passageiros do ES para a Disney, teve alta do Hospital Santa Rita neste sábado (30), depois de 11 dias de internação para tratamento de complicações da Covid-19

Públicado em 

30 jan 2021 às 16:58
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Penha Nonato, a famosa Tia Penha, venceu a Covid-19
Penha Nonato, a famosa Tia Penha, venceu a Covid-19 e foi recebida com festa em seu prédio, na Mata da Praia Crédito: Divulgação
Querida da sociedade do ES, Penha Nonato, 77 anos, a famosa Tia Penha, que leva passageiros há mais de 40 anos para a Disney,  entra para o time dos capixabas que venceram a Covid-19. A empresária do turismo teve alta neste sábado (30) do Hospital Santa Rita, em Vitória, onde ficou internada por 11 dias para tratamento de complicação da Covid-19 e foi recebida com festa pela família e vizinhos no seu prédio, na Mata da Praia (confira o vídeo). 
"Nem nos 4 dias mais tenebrosos da UTI, sabendo que a qualquer momento o quadro poderia virar, nem assim pensei uma vez sequer em desistir! A vontade de viver superou sempre todos os obstáculos! Sabia que a qualquer momento poderia ter uma parada cardiorrespiratória ou uma septicemia, mas no fundo, no fundo, sabia que nada disso aconteceria! Incrível como tenho uma força natural que não me deixa desanimar."
Tia Penha - Empresária, que venceu a Covid-19
Penha Nonato, a famosa Tia Penha, venceu a Covid-19. Ela foi recebida com festa pela família, no Hospital Santa Rita
Penha Nonato, a famosa Tia Penha, venceu a Covid-19. Ela foi recebida com festa pela família, no Hospital Santa Rita, onde ficou internada por 11 dias Crédito: Divulgação
Ao longo de sua recuperação, amigos e familiares de várias partes do Brasil rezaram pela saúde de Tia Penha em grupos de Whatsapp e ela fez questão de agradecer a todos eles. 
"Quero agradecer as orações, energias positivas e bom pensamentos que recebi a todo momento. Esse grupo é forte, é carregado de energia boa e estamos amarrados com correntes fortes que não se quebrarão jamais. Obrigada por tanto carinho."
Tia Penha - Empresária, que venceu a Covid-19

ANIVERSÁRIO NO ISOLAMENTO

Em abril de 2020, a empresária ganhou festa surpresa de aniversário, com apresentação da Camerata do Sesi, em frente ao seu edifício, na Mata da Praia. 
Aniversário de Penha Nonato com apresentação da Camerata Sesi na Mata da Praia
Aniversário de Penha Nonato com apresentação da Camerata Sesi na Mata da Praia Crédito: Mônica Zorzanelli
Aniversário de Penha Nonato com apresentação da Camerata Sesi na Mata da Praia
 Penha Nonato celebrou seu aniversário de 77 anos no isolamento, com apresentação da Camerata do Sesi, em abril de 2020, na Mata da Praia Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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