Curada da Covid, a famosa Tia Penha diz: "A vontade de viver foi maior"

Querida da sociedade do ES, Penha Nonato, 77 anos, a famosa Tia Penha, que leva passageiros há mais de 40 anos para a Disney, entra para o time dos capixabas que venceram a Covid-19. A empresária do turismo teve alta neste sábado (30) do Hospital Santa Rita, em Vitória, onde ficou internada por 11 dias para tratamento de complicação da Covid-19 e foi recebida com festa pela família e vizinhos no seu prédio, na Mata da Praia (confira o vídeo).
"Nem nos 4 dias mais tenebrosos da UTI, sabendo que a qualquer momento o quadro poderia virar, nem assim pensei uma vez sequer em desistir! A vontade de viver superou sempre todos os obstáculos! Sabia que a qualquer momento poderia ter uma parada cardiorrespiratória ou uma septicemia, mas no fundo, no fundo, sabia que nada disso aconteceria! Incrível como tenho uma força natural que não me deixa desanimar."
Ao longo de sua recuperação, amigos e familiares de várias partes do Brasil rezaram pela saúde de Tia Penha em grupos de Whatsapp e ela fez questão de agradecer a todos eles.
"Quero agradecer as orações, energias positivas e bom pensamentos que recebi a todo momento. Esse grupo é forte, é carregado de energia boa e estamos amarrados com correntes fortes que não se quebrarão jamais. Obrigada por tanto carinho."
ANIVERSÁRIO NO ISOLAMENTO
Em abril de 2020, a empresária ganhou festa surpresa de aniversário, com apresentação da Camerata do Sesi, em frente ao seu edifício, na Mata da Praia.