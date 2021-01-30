Curada da Covid, a famosa Tia Penha diz: "A vontade de viver foi maior"

"Nem nos 4 dias mais tenebrosos da UTI, sabendo que a qualquer momento o quadro poderia virar, nem assim pensei uma vez sequer em desistir! A vontade de viver superou sempre todos os obstáculos! Sabia que a qualquer momento poderia ter uma parada cardiorrespiratória ou uma septicemia, mas no fundo, no fundo, sabia que nada disso aconteceria! Incrível como tenho uma força natural que não me deixa desanimar."