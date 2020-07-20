"Tinha medo de perder vidas, de morrer, não", diz médica no combate à Covid

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Entre tantos profissionais emocionados, uma médica chamou a atenção: a Dra. Luciana Passos, infectologista e coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ela é a responsável por todos os protocolos contra Covid dentro da Unimed Vitória. Trabalhando de 12 a 14 horas horas por dia, Luciana teve medo, mas não de morrer. "Tive medo de ter falhado e de colocar colegas sob risco. Medo de ter orientado alguma conduta que deixasse o paciente mais vulnerável. Tinha medo de perder vidas. Mas medo de morrer nunca tive. Nem quando fiquei doente de Covid-19", conta.