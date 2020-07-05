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Renata Rasseli

Como você quer celebrar o fim da pandemia? Leitores respondem

Viagem em família, churrasco na praia e almoço nas montanhas estão nos planos de comemoração pós-Covid

Públicado em 

05 jul 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fim da pandemia é celebrado por moradores de Praga com jantar
Fim da pandemia é celebrado por moradores de Praga com jantar Crédito: Reprodução/ Instagram/ @praguetoday
Ainda não sabemos quando nem como sairemos da pandemia, mas sonhar não custa nada. Enquanto no Brasil ainda estamos longe de controlar a contaminação do coronavírus, alguns países do mundo celebram o fim do lockdown. Os moradores de Praga, na República Tcheca,  montaram uma mesa de mais de 500 metros de comprimento (foto acima) e realizaram um enorme jantar público para celebrar o fim do isolamento no país. A população se espalhou pelas ruas da cidade, inclusive pela famosa Ponte Carlos, assim que o governo suspendeu todas restrições impostas pela Covid-19.
E você, o que pretende fazer para celebrar o fim da pandemia? Churrasco na praia, viagem em família, almoço nas montanhas estão nos planos dos leitores de RR. Confira:

VIAGEM EM FAMÍLIA

Ana Luiza Azevedo, Executiva das Óticas Paris
Ana Luiza Azevedo, Executiva das Óticas Paris Crédito: Divulgação
"Quero muito celebrar o fim da pandemia com meus amigos e familiares, meus pais Getulio e Denise, em uma viagem com todos juntos! Nada melhor do que estar com quem amamos por perto. De preferência com muitos abraços!"
Ana Luiza Azevedo - Executiva das Óticas Paris

CHURRASCO NA PRAIA

O oftalmologista Laurentino Biccas adotou o serviço para toda a família.
O oftalmologista Laurentino Biccas Crédito: Acervo Pessoal
"Seria num sábado de sol, em um lugar cotidiano, numa praia do ES como Ubu, um super churrasco com a família e os poucos amigos de verdade."
Laurentino Biccas - Médico oftalmologista

ALMOÇO NAS MONTANHAS

Ronaldo Barbosa, artista e designer
Ronaldo Barbosa, artista e designer Crédito: Divulgação
"Gostaria de receber amigos para um almoço em Aracê com boa comida e bom vinho, onde seriam reafirmados e comemoradas os laços de amor."
Ronaldo Barbosa - Designer e diretor do Museu Vale

VIAGEM AO FIM DO MUNDO

Katiuscia Comarela, Bento e Gabriel Lordêllo
Katiuscia Comarela, Bento e Gabriel Lordêllo Crédito: Divulgação
"Queremos comemorar o fim da pandemia com uma viagem em família para Ushuaia, como havíamos programado para 2020. A ideia é recomeçar esse novo normal no “Fim do Mundo”, como a cidade é conhecida. Esse período nos aproximou ainda mais e tivemos tempo para relembrar a viagem que fizemos para lá em 2010, e, mostrando as fotos para o Bento, não tivemos dúvida de onde seria nosso próximo destino. Como fotógrafo, e que gosta de fotografar o cotidiano das cidades, nada melhor do que recomeçar na cidade mais austral do mundo."
Gabriel Lordêllo  - Fotógrafo

DECOLAR É URGENTE

Ana Paula Nascif
Ana Paula Nascif Crédito: Divulgação
"Acho que de início marcar uma saidinha com os amigos mais chegados ... depois viajar ! Precisando de uma decolagem urgente e de preferência para um lugar de praia, quem quiser vem comigo !"
Ana Nascif - Agente de turismo

PARTIU, EUROPA!

Jorge e Bianca Nicchio: celebrando os 12 anos do filho Davi com o tema Coronavírus
Jorge e Bianca Nicchio: celebrando os 12 anos do filho Davi com o tema Coronavírus Crédito: Divulgação
"Queria celebrar com a viagem que não fizemos devido à pandemia. Nosso roteiro é Alemanha, Dinamarca e Itália.  Já tínhamos comprado até ingressos para um jogo do Bayern de Munique, que é o sonho do Davi, meu filho."
Bianca Nicchio - Na foto com o marido Jorge Nicchio e o filho Davi

AUDIÇÃO DE PIANO

Bruno Leão, professor de piano
Bruno Leão, professor de piano Crédito: Divulgação
"Eu queria fazer uma super audição presencial, com todos os meus alunos tocando, todos os meus amigos curtindo a festa com direito a muitos abraços e sem máscaras!"
Bruno Leão - Professor de piano

'IREMOS A TUDO'

Andréia Lopes, jornalista
Andréia Lopes, jornalista Crédito: Divulgação
"Não sabemos ao certo quando tudo isso vai passar e como será nosso novo normal, mas já planejei vários momentos especiais. O primeiro deles com minha família. Quero reunir meus pais que moram em Cachoeiro e estão em isolamento, minhas irmãs, sobrinha, cunhados, abraçar todo mundo, fazer um churrasco, comemorar o aniversário e o Dia das Mães da dona Deuzeny, ficar juntinho e agradecer a Deus pela vida de todos, em especial dos meus pais, que são do grupo de alto risco. O outro momento será com as amigas. Aliás, serão muitos momentos. Quero reunir todas, ir à praia, correr junto, treinar junto, fazer Confraria das Onças ao vivo, chamar banda para nosso encontro, dançar as músicas que amamos sem ter hora para acabar e, acima de tudo, agradecer a Deus pela vida. Quero estar mais perto de todas as pessoas que eu amo (graças a Deus são muitas). Enfim: tenho dito que não vou mais recusar convite para ir a festas. Iremos a tudo"
Andréia Lopes - Jornalista

MÚSICA COM AMIGOS

Data: 06/09/2019 - ES - Vitória - O joalheiro Ricardo Vieira canta acompanhado do violonista Oscar Teixeira, o CacÃ¡ - Editoria: Revista A Gazeta - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Data: 06/09/2019 - ES - Vitória - O joalheiro Ricardo Vieira canta acompanhado do violonista Oscar Teixeira, o CacÃ¡ - Editoria: Revista A Gazeta - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto Silva
"Logo de saída com a família numa festa gastronômica musical ! Depois com amigos, quem sabe aqui em casa, vamos ? E com certeza terá uma festa da galera do Clube da Música lá no Spirito Jazz! Serão muitos encontros e comemorações, em vários lugares! Quero estar em muitos. "
Ricardo Vieira - Joalheiro

LANÇAMENTO DE LIVRO COM FESTA DE ANIVERSÁRIO

José Antonio Martinuzzo
José Antonio Martinuzzo Crédito: Divulgação
"Vou fazer duas celebrações numa só: o fim da pandemia e o lançamento do meu novo livro "Tempo Contado", em comemoração aos meus 50, com toda a renda doada para o Asilo do Idosos de Vitória, que adiado na véspera da quarentena! Ou seja, a celebração será no lançamento de livro, se possível no teatro Universitário, com todos aqueles que queiram celebrar a vida é ajudar o próximo, especialmente os idosos do Asilo!"
José Antonio Martinuzzo - Jornalista, escritor e psicanalista

PARTIU, ÁSIA!

Letícia Rody
Letícia Rody Crédito: Reprodução/ Instagram
"Eu queria passar viajando com minha família, de preferência pra Ásia , conhecendo toda a cultura oriental por uns dois meses ! Muito avião....muita aglomeração ...muita cultura ....muitos drinques ...muita culinária e claro, muita cliques pra registar tudo!"
Letícia Rody - Especialista em alto luxo imobiliário

FESTA NO INTERIOR

Olívia Podestá, nutricionista oncológica
Olívia Podestá, nutricionista oncológica Crédito: Mônica Zorzanelli
"Juntando minha família na Fazenda Criméia, em Castelo."
Olívia Podestá - Nutricionista oncológica

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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