Como você quer celebrar o fim da pandemia? Leitores respondem

"Não sabemos ao certo quando tudo isso vai passar e como será nosso novo normal, mas já planejei vários momentos especiais. O primeiro deles com minha família. Quero reunir meus pais que moram em Cachoeiro e estão em isolamento, minhas irmãs, sobrinha, cunhados, abraçar todo mundo, fazer um churrasco, comemorar o aniversário e o Dia das Mães da dona Deuzeny, ficar juntinho e agradecer a Deus pela vida de todos, em especial dos meus pais, que são do grupo de alto risco. O outro momento será com as amigas. Aliás, serão muitos momentos. Quero reunir todas, ir à praia, correr junto, treinar junto, fazer Confraria das Onças ao vivo, chamar banda para nosso encontro, dançar as músicas que amamos sem ter hora para acabar e, acima de tudo, agradecer a Deus pela vida. Quero estar mais perto de todas as pessoas que eu amo (graças a Deus são muitas). Enfim: tenho dito que não vou mais recusar convite para ir a festas. Iremos a tudo"