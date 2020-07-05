Como você quer celebrar o fim da pandemia? Leitores respondem

Ainda não sabemos quando nem como sairemos da pandemia, mas sonhar não custa nada. Enquanto no Brasil ainda estamos longe de controlar a contaminação do coronavírus, alguns países do mundo celebram o fim do lockdown. Os moradores de Praga, na República Tcheca, montaram uma mesa de mais de 500 metros de comprimento (foto acima) e realizaram um enorme jantar público para celebrar o fim do isolamento no país. A população se espalhou pelas ruas da cidade, inclusive pela famosa Ponte Carlos, assim que o governo suspendeu todas restrições impostas pela Covid-19.
E você, o que pretende fazer para celebrar o fim da pandemia? Churrasco na praia, viagem em família, almoço nas montanhas estão nos planos dos leitores de RR. Confira:
VIAGEM EM FAMÍLIA
"Quero muito celebrar o fim da pandemia com meus amigos e familiares, meus pais Getulio e Denise, em uma viagem com todos juntos! Nada melhor do que estar com quem amamos por perto. De preferência com muitos abraços!"
CHURRASCO NA PRAIA
"Seria num sábado de sol, em um lugar cotidiano, numa praia do ES como Ubu, um super churrasco com a família e os poucos amigos de verdade."
ALMOÇO NAS MONTANHAS
"Gostaria de receber amigos para um almoço em Aracê com boa comida e bom vinho, onde seriam reafirmados e comemoradas os laços de amor."
VIAGEM AO FIM DO MUNDO
"Queremos comemorar o fim da pandemia com uma viagem em família para Ushuaia, como havíamos programado para 2020. A ideia é recomeçar esse novo normal no “Fim do Mundo”, como a cidade é conhecida. Esse período nos aproximou ainda mais e tivemos tempo para relembrar a viagem que fizemos para lá em 2010, e, mostrando as fotos para o Bento, não tivemos dúvida de onde seria nosso próximo destino. Como fotógrafo, e que gosta de fotografar o cotidiano das cidades, nada melhor do que recomeçar na cidade mais austral do mundo."
DECOLAR É URGENTE
"Acho que de início marcar uma saidinha com os amigos mais chegados ... depois viajar ! Precisando de uma decolagem urgente e de preferência para um lugar de praia, quem quiser vem comigo !"
PARTIU, EUROPA!
"Queria celebrar com a viagem que não fizemos devido à pandemia. Nosso roteiro é Alemanha, Dinamarca e Itália. Já tínhamos comprado até ingressos para um jogo do Bayern de Munique, que é o sonho do Davi, meu filho."
AUDIÇÃO DE PIANO
"Eu queria fazer uma super audição presencial, com todos os meus alunos tocando, todos os meus amigos curtindo a festa com direito a muitos abraços e sem máscaras!"
'IREMOS A TUDO'
"Não sabemos ao certo quando tudo isso vai passar e como será nosso novo normal, mas já planejei vários momentos especiais. O primeiro deles com minha família. Quero reunir meus pais que moram em Cachoeiro e estão em isolamento, minhas irmãs, sobrinha, cunhados, abraçar todo mundo, fazer um churrasco, comemorar o aniversário e o Dia das Mães da dona Deuzeny, ficar juntinho e agradecer a Deus pela vida de todos, em especial dos meus pais, que são do grupo de alto risco. O outro momento será com as amigas. Aliás, serão muitos momentos. Quero reunir todas, ir à praia, correr junto, treinar junto, fazer Confraria das Onças ao vivo, chamar banda para nosso encontro, dançar as músicas que amamos sem ter hora para acabar e, acima de tudo, agradecer a Deus pela vida. Quero estar mais perto de todas as pessoas que eu amo (graças a Deus são muitas). Enfim: tenho dito que não vou mais recusar convite para ir a festas. Iremos a tudo"
MÚSICA COM AMIGOS
"Logo de saída com a família numa festa gastronômica musical ! Depois com amigos, quem sabe aqui em casa, vamos ? E com certeza terá uma festa da galera do Clube da Música lá no Spirito Jazz! Serão muitos encontros e comemorações, em vários lugares! Quero estar em muitos. "
LANÇAMENTO DE LIVRO COM FESTA DE ANIVERSÁRIO
"Vou fazer duas celebrações numa só: o fim da pandemia e o lançamento do meu novo livro "Tempo Contado", em comemoração aos meus 50, com toda a renda doada para o Asilo do Idosos de Vitória, que adiado na véspera da quarentena! Ou seja, a celebração será no lançamento de livro, se possível no teatro Universitário, com todos aqueles que queiram celebrar a vida é ajudar o próximo, especialmente os idosos do Asilo!"
PARTIU, ÁSIA!
"Eu queria passar viajando com minha família, de preferência pra Ásia , conhecendo toda a cultura oriental por uns dois meses ! Muito avião....muita aglomeração ...muita cultura ....muitos drinques ...muita culinária e claro, muita cliques pra registar tudo!"
FESTA NO INTERIOR
"Juntando minha família na Fazenda Criméia, em Castelo."