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Entenda o caso

Após polêmicas no "BBB 21", Karol Conká pode ser suspensa de festival

Sister acabou entrando em assuntos que desagradaram a organização do Festival Rec-Beat, marcado para acontecer neste mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2021 às 08:52

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 08:52

A cantora Karol Conká
A cantora Karol Conká Crédito: Flora Somenzari/Reprodução/Instagram @karolconka
A participação de Karol Conká no Festival Rec-Beat, marcado para 14 de fevereiro, pode ser cancelada após a repercussão de algumas falas polêmicas da cantora dentro do "BBB 21". 
Em nota publicada nos perfis do festival, a direção do evento diz que Karol "teve posturas que confrontam os princípios do festival" e que estão "avaliando as implicações resultantes de uma possível suspensão da exibição do conteúdo audiovisual gravado pela artista". 

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"Discordamos fortemente das declarações e atitudes da artista Karol Conká em sua participação na casa #BBB21, que revelam posturas que confrontam os princípios do Festival Rec-Beat. Por ela estar incomunicável e por envolver vários agentes, estamos avaliando as implicações resultantes de uma possível suspensão da exibição do conteúdo audiovisual gravado pela artista para compor a edição digital do Rec-Beat SP, programada para o dia 14/02", diz o comunicado disponibilizado pelo festival nas redes.

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