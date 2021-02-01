Após polêmicas no "BBB 21", Karol Conká pode ser suspensa de festival

Em nota publicada nos perfis do festival, a direção do evento diz que Karol "teve posturas que confrontam os princípios do festival" e que estão "avaliando as implicações resultantes de uma possível suspensão da exibição do conteúdo audiovisual gravado pela artista".

"Discordamos fortemente das declarações e atitudes da artista Karol Conká em sua participação na casa #BBB21, que revelam posturas que confrontam os princípios do Festival Rec-Beat. Por ela estar incomunicável e por envolver vários agentes, estamos avaliando as implicações resultantes de uma possível suspensão da exibição do conteúdo audiovisual gravado pela artista para compor a edição digital do Rec-Beat SP, programada para o dia 14/02", diz o comunicado disponibilizado pelo festival nas redes.