"BBB 21": panelaço pede expulsão de Karol Conká nos Estúdios Globo; vídeo

"BBB 21": panelaço pede expulsão de Karol Conká nos Estúdios Globo Crédito: Reprodução/Instagram

Um grupo de fãs do " BBB 21 " decidiu fazer barulho na noite desta segunda-feira (1°) em frente aos Estúdios Globo, antigo Projac, onde fica a casa do reality da Globo. Os manifestantes pediam a expulsão de Karol Conká e realizaram panelaço para chamar a atenção.

Batendo as panelas, os fãs criticaram a conduta da rapper em torno de seu comportamento com Lucas Penteado, a quem tem atacado veementemente nos últimos dias, chegando até a expulsar o brother da mesa de jantar em uma ocasião.

Karol, que vem perdendo cada vez mais seguidores nas redes, também já teve a participação em um evento cancelada por conta das polêmicas em que acabou se envolvendo no confinamento.

Os vídeos foram divulgados no perfil do influenciador Thomas Santana pelo Instagram. Na mesma rede social, o perfil oficial de Karol se manifestou com um pronunciamento em torno de toda a situação.