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Grupo se manifestou

"BBB 21": panelaço pede expulsão de Karol Conká nos Estúdios Globo; vídeo

Grupo de fãs do reality se manifestou contra a rapper em ato na noite desta segunda-feira (1°) em frente aos Estúdios Globo (antigo Projac)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2021 às 09:36

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 09:36

"BBB 21": panelaço pede expulsão de Karol Conká nos Estúdios Globo Crédito: Reprodução/Instagram
Um grupo de fãs do "BBB 21" decidiu fazer barulho na noite desta segunda-feira (1°) em frente aos Estúdios Globo, antigo Projac, onde fica a casa do reality da Globo. Os manifestantes pediam a expulsão de Karol Conká e realizaram panelaço para chamar a atenção. 
Batendo as panelas, os fãs criticaram a conduta da rapper em torno de seu comportamento com Lucas Penteado, a quem tem atacado veementemente nos últimos dias, chegando até a expulsar o brother da mesa de jantar em uma ocasião. 
Karol, que vem perdendo cada vez mais seguidores nas redes, também já teve a participação em um evento cancelada por conta das polêmicas em que acabou se envolvendo no confinamento. 

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Os vídeos foram divulgados no perfil do influenciador Thomas Santana pelo Instagram. Na mesma rede social, o perfil oficial de Karol se manifestou com um pronunciamento em torno de toda a situação. 

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