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Nesta quarta (3)

Um dia após paredão, estreia Moqueca BBB, live de A Gazeta sobre o "BBB 21"

Os jornalistas Adalberto Cordeiro, Caíque Verli e Pedro Permuy – que é colunista de A Gazeta – vão analisar eliminação, polêmicas e os capixabas no reality da Globo nesta quarta-feira (3), às 19h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2021 às 19:10

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:10

Moqueca BBB: Adalberto Cordeiro, Pedro Permuy e Caíque Verli comentam sobre o BBB 21 em live especial de A GAZETA
Moqueca BBB: Adalberto Cordeiro, Pedro Permuy e Caíque Verli comentam sobre o BBB 21 em live especial de A Gazeta Crédito: Reprodução/Instagram @agazetaes
Foi por pouco que Arcrebiano, o educador físico de Vila Velha do "BBB 21", escapou de dois paredões no mesmo dia. Apesar do "rabo de ouro" no jogo, como definiu Ana Maria Braga sobre a sorte dupla do capixaba, o bonitão não vai passar despercebido pela língua afiada dos integrantes do Moqueca BBB, nova live de A Gazeta que começa oficialmente nesta quarta-feira (3) e que será transmitida sempre às 19h30, semanalmente às quartas, pelo Instagram.
colunista Pedro Permuy e os jornalistas Adalberto Cordeiro e Caíque Verli, que já fizeram uma prévia do programa virtual (assista no fim desta publicação) na última semana, vão comentar sobre o resultado da eliminação desta terça-feira (2), com Kerline, Sarah e Rodolffo no paredão, e muito mais – afinal, a web brinca que o reality da Globo correu, em uma semana, o que equivale a um mês. 
Arte do Moqueca BBB
Moqueca BBB estreia nesta quarta-feira (3) Crédito: Montagem A Gazeta
Isso porque, além do protagonismo dos dois capixabas na atração – Arcrebiano e Arthur Picoli –, muita confusão rolou nos últimos dias. Entre Karol Conká e Lucas Penteado, a casa mais vigiada do Brasil se viu cheia de questões para debater e os internautas não deixam barato quando vão para internet falar sobre os episódios polêmicos. 

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A transmissão ao vivo, que começa a ser fixa toda quarta-feira no mesmo horário na rede social de fotos de A Gazeta, também abordará o jogo sob a perspectiva de quem analisa os termômetros que os próprios telespectadores entregam pela web. Por exemplo: sabia que Gilberto foi o primeiro brother da Pipoca a conquistar mais de um milhão de seguidores no Instagram? E que Arthur está quase chegando nesse mesmo marco? Mas o que isso, na prática, significa?
Aí já é melhor, caro leitor, você acompanhar o bate-papo do trio de jornalistas na transmissão desta quarta (3), às 19h30, pelo Instagram @AGazetaES

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