Um dia após paredão, estreia Moqueca BBB, live de A Gazeta sobre o "BBB 21"

A transmissão ao vivo, que começa a ser fixa toda quarta-feira no mesmo horário na rede social de fotos de A Gazeta, também abordará o jogo sob a perspectiva de quem analisa os termômetros que os próprios telespectadores entregam pela web. Por exemplo: sabia que Gilberto foi o primeiro brother da Pipoca a conquistar mais de um milhão de seguidores no Instagram? E que Arthur está quase chegando nesse mesmo marco? Mas o que isso, na prática, significa?