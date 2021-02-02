Um dia após paredão, estreia Moqueca BBB, live de A Gazeta sobre o "BBB 21"

Foi por pouco que Arcrebiano, o educador físico de Vila Velha do "BBB 21", escapou de dois paredões no mesmo dia. Apesar do "rabo de ouro" no jogo, como definiu Ana Maria Braga sobre a sorte dupla do capixaba, o bonitão não vai passar despercebido pela língua afiada dos integrantes do Moqueca BBB, nova live de A Gazeta que começa oficialmente nesta quarta-feira (3) e que será transmitida sempre às 19h30, semanalmente às quartas, pelo Instagram.
O colunista Pedro Permuy e os jornalistas Adalberto Cordeiro e Caíque Verli, que já fizeram uma prévia do programa virtual (assista no fim desta publicação) na última semana, vão comentar sobre o resultado da eliminação desta terça-feira (2), com Kerline, Sarah e Rodolffo no paredão, e muito mais – afinal, a web brinca que o reality da Globo correu, em uma semana, o que equivale a um mês.
Isso porque, além do protagonismo dos dois capixabas na atração – Arcrebiano e Arthur Picoli –, muita confusão rolou nos últimos dias. Entre Karol Conká e Lucas Penteado, a casa mais vigiada do Brasil se viu cheia de questões para debater e os internautas não deixam barato quando vão para internet falar sobre os episódios polêmicos.
A transmissão ao vivo, que começa a ser fixa toda quarta-feira no mesmo horário na rede social de fotos de A Gazeta, também abordará o jogo sob a perspectiva de quem analisa os termômetros que os próprios telespectadores entregam pela web. Por exemplo: sabia que Gilberto foi o primeiro brother da Pipoca a conquistar mais de um milhão de seguidores no Instagram? E que Arthur está quase chegando nesse mesmo marco? Mas o que isso, na prática, significa?
Aí já é melhor, caro leitor, você acompanhar o bate-papo do trio de jornalistas na transmissão desta quarta (3), às 19h30, pelo Instagram @AGazetaES.