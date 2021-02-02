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19 cm em um ano

"BBB 21": capixaba Arthur nega anabolizante e revela tratamento para crescer

Ex-Mister Espírito Santo disse que, em um ano, chegou a crescer 19 centímetros e intrigou os colegas de confinamento ao revelar o tratamento inusitado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2021 às 09:51

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 09:51

BBB 21: o brother Arthur conversa na área externa da casa
BBB 21: o brother Arthur conversa na área externa da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Arthur, Caio, Lucas e Rodolffo conversavam na área externa da casa do "BBB 21" quando começaram a falar sobre os tipos físicos de cada um. O ex-Mister Espírito Santo, então, foi questionado sobre o uso de anabolizantes pelo corpão sarado, mas negou. "Não precisei. Mas eu fiz tratamento pra crescer quando eu jogava. meu pai e minha mãe são... eles batem aqui em mim", retrucou, apontando para o queixo. 
Lucas, então, quis saber mais sobre o tratamento ao que o capixaba se submeteu e Arthur explicou: "Eu comecei com 12 anos, 11 anos, não sei... Tomava uma 'porrada' de remédio. Todo dia, durante cinco anos". 

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O instrutor de crossfit ainda terminou: "Teve um ano em que eu cresci 19 centímetros. Aí eu comecei a virar um 'armáriozinho' jogando (futebol), comecei a ficar bem". 

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