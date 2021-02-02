"BBB 21": capixaba Arthur nega anabolizante e revela tratamento para crescer

Arthur, Caio, Lucas e Rodolffo conversavam na área externa da casa do "BBB 21" quando começaram a falar sobre os tipos físicos de cada um. O ex-Mister Espírito Santo, então, foi questionado sobre o uso de anabolizantes pelo corpão sarado, mas negou. "Não precisei. Mas eu fiz tratamento pra crescer quando eu jogava. meu pai e minha mãe são... eles batem aqui em mim", retrucou, apontando para o queixo.
Lucas, então, quis saber mais sobre o tratamento ao que o capixaba se submeteu e Arthur explicou: "Eu comecei com 12 anos, 11 anos, não sei... Tomava uma 'porrada' de remédio. Todo dia, durante cinco anos".
O instrutor de crossfit ainda terminou: "Teve um ano em que eu cresci 19 centímetros. Aí eu comecei a virar um 'armáriozinho' jogando (futebol), comecei a ficar bem".