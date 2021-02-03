Big Fone vai tocar três vezes na semana no BBB 21, diz Boninho

Tiago Leifert no Big Fone Crédito: João Cotta/Divulgação

Após a eliminação de Kerline do BBB 21, o diretor Boninho disse, na madrugada desta quarta (3), que o Big Fone voltará a tocar três vezes nesta semana. O anúncio foi feito por meio de uma postagem publicada por ele no Instagram.

Em resposta a uma seguidora que perguntou quando a ação vai acontecer, Boninho respondeu: "Acho que vamos fazer dois no sábado, e o terceiro no domingo."

Na publicação, o diretor fez uma referência ao quadro CAT BBB, comandado por Rafael Portugal. No BBB de terça (2), o comediante brincou que o Big Fone tocou três vezes no sábado (30) por conta de um erro dele, que precisou telefonar várias vezes para acertar a mensagem.