Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality show

Big Fone vai tocar três vezes na semana no BBB 21, diz Boninho

Ação deve acontecer no sábado e no domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2021 às 14:09

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 14:09

Tiago Leifert no Big Fone
Tiago Leifert no Big Fone Crédito: João Cotta/Divulgação
Após a eliminação de Kerline do BBB 21, o diretor Boninho disse, na madrugada desta quarta (3), que o Big Fone voltará a tocar três vezes nesta semana. O anúncio foi feito por meio de uma postagem publicada por ele no Instagram.
Em resposta a uma seguidora que perguntou quando a ação vai acontecer, Boninho respondeu: "Acho que vamos fazer dois no sábado, e o terceiro no domingo."
Na publicação, o diretor fez uma referência ao quadro CAT BBB, comandado por Rafael Portugal. No BBB de terça (2), o comediante brincou que o Big Fone tocou três vezes no sábado (30) por conta de um erro dele, que precisou telefonar várias vezes para acertar a mensagem.
"Rafael Portugal, olha só! Essa semana tem Big Fone tocando três vezes de novo. Veja se não erra dessa vez", escreveu Boninho.

Veja Também

Alopecia: entenda as falhas que Lucas Penteado, do BBB 21, tem na cabeça

Kerline declara sua torcida após eliminação do 'BBB21'

"BBB 21": Kerline eliminada gera memes e web quer saída de Karol Conká

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Televisão Reality show BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados