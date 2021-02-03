Ex-marido de Britney Spears é preso por uso ilegal de drogas e dirigir alcoolizado

A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/@britneyspears

Jason Alexander, ex-marido de Britney Spears, foi preso no dia 26 de janeiro, em Nashville, acusado de uso ilegal de drogas, dirigir alcoolizado e posse de substâncias controladas. A informação foi divulgada pelo site US Weekly.

Segundo a publicação, ele foi preso e libertado no mesmo dia após pagar fiança de US$ 2.500 (R$ 13,4 mil). Alexander tem uma audiência marcada para o dia 30 de abril.

Em 2015, ele já tinha sido preso acusado de agredir uma mulher (que não teve o nome revelado) com quem namorava na época. De acordo com a US Weekly, Alexandre se declarou culpado e cumpriu 111 dias de pena em uma prisão em São Francisco. Em 2016, ele foi detido novamente por dirigir embriagado.

Amigos de infância, Alexander e Britney se casaram em 2004, em Las Vegas, mas se separaram 55 horas depois. Em agosto de 2020, ele virou notícia ao comparecer a um protesto do movimento #FreeBritney em Los Angeles. A ação é organizada por fãs da cantora como forma de mostrar apoio a ela na batalha judicial que trava para que seu pai deixe de ter a tutela sob a sua carreira.

Segundo a Insider, Alexander também participou da manifestação a favor de Donald Trump, no dia 6 de janeiro. Não está claro se ele fez parte do grupo que invadiu e vandalizou o Congresso americano na mesma data. Ele postou uma selfie no Facebook, em que aparece usando um gorro em homenagem ao ex-presidente americano. "DC. Milhões apareceram", escreveu na legenda.

Um homem que se diz primo de Alexander também postou no Twitter. "Eu estou processando o fato de que meu primo idiota (aquele que foi casado com Britney Spears por 55 horas) está no Capitol Hill. Eu realmente tenho vínculo com um terrorista doméstico."