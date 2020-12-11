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Música

Britney Spears lança música inédita com Backstreet Boys em nova versão de 'Glory'

Álbum de 2016 foi repaginado e está disponível nesta sexta-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 15:50

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 15:50

Britney Spears lança nova versão de
Britney Spears lança nova versão de "Glory", com parceria do Backstreet Boys, a música "Matches" Crédito: Instagram/@britneyspears
Britney Spears, 39, relançou o seu álbum "Glory", de 2016, nesta sexta-feira (11). Agora com um novo visual, remixes e uma música inédita com o grupo Backstreet Boys, a cantora surpreendeu os fãs e até mesmo os amantes dos anos 2000 ao divulgar a música "Matches".
Essa é a primeira colaboração de Spears e o grupo formado por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell -ambos sucessos estrondosos no início do século 21.
Através das redes sociais, a artista conhecida como princesa do pop da América divulgou a novidade. "Estou tão animada para ouvir o que vocês acharam da nossa música juntos", escreveu.
O perfil oficial da banda também compartilhou a novidade com fãs e ainda escreveu: "Que dia glorioso... vocês nos perguntavam sobre a possibilidade dessa colaboração nos últimos 20 anos e hoje chegou o dia."
No ano passado, o grupo lançou o álbum "DNA" após uma longa pausa de seis anos. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Backstreet Boys adiou o show que faria no Brasil no início deste ano para promover o novo álbum.

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