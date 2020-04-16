Britney Spears faz publicação com música de Justin Timberlake e elogia o ex

A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/@britneyspears

A cantora Britney Spears publicou um vídeo na quarta-feira, 15, em que aparece dançando ao som de Filthy, música do seu ex Justin Timberlake. Os dois namoraram durante três anos, encerrando o relacionamento em 2002.

"Eu sei que nós tivemos um dos maiores términos do mundo 20 anos atrás, mas poxa o cara é um gênio! Ótima música", disse a cantora, elogiando o talento de Timberlake. O cantor chegou a comentar a publicação de Britney com um emoji que mostra um rosto 'chorando de rir'.

Britney publicou dois vídeos em que aparece dançando com a música de Timberlake, e brincou que não estava "dançando", mas apenas "muito entediada". Em um dos vídeos ela comemora após girar 14 vezes enquanto dança: