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Britney Spears faz publicação com música de Justin Timberlake e elogia o ex

Nós tivemos um dos maiores términos do mundo 20 anos atrás, mas o cara é um gênio, comentou a cantora em seu Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 18:19

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 18:19

A cantora Britney Spears
A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/@britneyspears
A cantora Britney Spears publicou um vídeo na quarta-feira, 15, em que aparece dançando ao som de Filthy, música do seu ex Justin Timberlake. Os dois namoraram durante três anos, encerrando o relacionamento em 2002.
"Eu sei que nós tivemos um dos maiores términos do mundo 20 anos atrás, mas poxa o cara é um gênio! Ótima música", disse a cantora, elogiando o talento de Timberlake. O cantor chegou a comentar a publicação de Britney com um emoji que mostra um rosto 'chorando de rir'.

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Britney publicou dois vídeos em que aparece dançando com a música de Timberlake, e brincou que não estava "dançando", mas apenas "muito entediada". Em um dos vídeos ela comemora após girar 14 vezes enquanto dança:
Ver essa foto no Instagram

14 turns wheeeeee ??????????????!!!!!!!

Uma publicação compartilhada por Britney Spears (@britneyspears) em

A cantora tem mostrado em seu Instagram um pouco da sua rotina na quarentena imposta pelo novo coronavírus. Ela publicou um vídeo praticando yoga em casa. "Meditação, rezar e se exercitar é crucial neste momento nas nossas vidas", comentou ela na publicação, feita em 9 de abril.

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