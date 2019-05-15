Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Britney Spears deve se aposentar dos palcos, afirma empresário da cantora

Para Larry Rudolph, a artista não possui condição física e mental de se apresentar ao vivo

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:54

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:54

A cantora Britney Spears Crédito: Reprodução/Instagram @britneyspears
O retorno de Britney Spears, 37, aos palcos deve estar longe de acontecer. Ao menos é o que acredita seu empresário, Larry Rudolph. Em entrevista ao TMZ, o agente afirmou que a cantora não retornará à sua residência (shows fixos, de longa temporada) em Las Vegas, nos Estados Unidos.
"Sendo a pessoa que guia sua carreira, e com base nas informações que eu e todos os profissionais que trabalham com ela temos, fica claro para mim que ela não deve voltar à residência em Las Vegas, não em um futuro próximo e, possivelmente, nunca mais", afirmou Rudolph. 
No início do ano, a estrela do pop cancelou 31 apresentações, causando um prejuízo estimado em R$ 11 milhões.
Ainda segundo o empresário, Britney não possui condição mental ou física de continuar seus shows. O gatilho do afastamento teria sido a saúde de seu pai, Jamie Spears. "Tivemos que interromper os ensaios porque os remédios pararam de funcionar e ela ficou muito perturbada com a doença do pai."
Spears, que tem a tutela da cantora e foi acusado por fãs de Britney de internar a cantora à força em uma clínica psiquiátrica, teve um problema no intestino grosso no início do ano e sua recuperação exige cuidados.
"Eu não quero que ela trabalhe novamente até que ela esteja pronta, fisicamente e mentalmente. Se esse momento não chegar, que seja. Não tenho desejo ou capacidade de fazê-la trabalhar de novo. Eu estou aqui para quando ela quiser trabalhar. Se em algum momento ela quiser voltar, estarei aqui para dizer se é uma boa ou má ideia", concluiu Rudolph.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aposentadoria Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados