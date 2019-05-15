Britney Spears deve se aposentar dos palcos, afirma empresário da cantora

A cantora Britney Spears Crédito: Reprodução/Instagram @britneyspears

O retorno de Britney Spears, 37, aos palcos deve estar longe de acontecer. Ao menos é o que acredita seu empresário, Larry Rudolph. Em entrevista ao TMZ, o agente afirmou que a cantora não retornará à sua residência (shows fixos, de longa temporada) em Las Vegas, nos Estados Unidos.

"Sendo a pessoa que guia sua carreira, e com base nas informações que eu e todos os profissionais que trabalham com ela temos, fica claro para mim que ela não deve voltar à residência em Las Vegas, não em um futuro próximo e, possivelmente, nunca mais", afirmou Rudolph.

No início do ano, a estrela do pop cancelou 31 apresentações, causando um prejuízo estimado em R$ 11 milhões.

Ainda segundo o empresário, Britney não possui condição mental ou física de continuar seus shows. O gatilho do afastamento teria sido a saúde de seu pai, Jamie Spears. "Tivemos que interromper os ensaios porque os remédios pararam de funcionar e ela ficou muito perturbada com a doença do pai."

Spears, que tem a tutela da cantora e foi acusado por fãs de Britney de internar a cantora à força em uma clínica psiquiátrica, teve um problema no intestino grosso no início do ano e sua recuperação exige cuidados.