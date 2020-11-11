Britney Spears não vai se apresentar enquanto pai tiver tutela, diz advogado

A cantora Britney Spears Crédito: Instagram/@britneyspears

O advogado de Britney Spears disse que a cantora não voltará a se apresentar enquanto o pai dela estiver no comando da sua carreira. Segundo a Variety, Samuel D. Ingham III afirmou que a artista tem medo de Jamie Spears.

Essa foi alegação feita pelo advogado em uma audiência na terça (10), em tribunal em Los Angeles, em que Britney solicitava à Justiça retirar o pai do controle dos seus negócios e assuntos sociais. Mais uma vez, porém, o pedido não foi acatado. A juíza Brenda Penny, porém, não descartou futuras petições para remoção ou suspensão da tutela de Jamie Spears, de acordo com a Variety.

Jamie Spears foi nomeado tutor em 2008, depois que a estrela pop foi hospitalizada para tratamento psiquiátrico. "Minha cliente me informou que tem medo do pai. Ela não vai se apresentar novamente enquanto o pai dela estiver no comando de sua carreira", afirmou Samuel D. Ingham III à juíza.

Spears chegou a retomar a sua carreira, mas desistiu de um show em Las Vegas em 2019. Ela não se apresenta publicamente desde outubro de 2018.