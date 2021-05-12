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Novos projetos

Gil do Vigor, ex-BBB 21, é contratado pela Globo e comemora a novidade

Gilberto Nogueira, um dos mais populares participantes do BBB 21, foi contratado pela Globo para participar de projetos que serão anuciados em breve. A informação foi divulgada nesta terça-feira (11)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mai 2021 às 08:17

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 08:17

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, do BBB 21
Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, do BBB 21 Crédito: Instagram/BBB
Gilberto Nogueira, um dos mais populares participantes do BBB 21, foi contratado pela Globo para participar de projetos que serão anuciados em breve. A informação foi divulgada nesta terça-feira (11).
Conhecido pelo jeito alegre e intenso nas discussões, Gil do Vigor vai conciliar a nova vida de famoso com o pós-doutorado em economia na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. O pós-doutorado começa em setembro.
"Estou muito feliz, regozijado e meu coração está acelerado. Agora estou chique, fino, sou um contratado da Globo" ele contou . "O projeto ainda está em construção, Brasil, calma!".
No sábado (15), Gil vai participar do Altas Horas (Globo) e falará mais sobre a contratação.
O economista disse recentemente que entrou no BBB 21 para ter voz e representar muitas pessoas que não são ouvidas no país.
Nas entrevistas após sair do reality, ele tem ressaltado a importância da educação em sua vida e os esforços para seguir na carreira acadêmica.
Para ele, é preciso que os governantes tomem atitudes para minimizar as injustiças do Brasil. "Nós perdemos talentos", avalia.
Segundo o economista Claudio Ferraz, que foi professor do ex-BBB, Gil do Vigor quer mudar o Brasil. "Ele quer ter um PhD para ajudar a mudar o Brasil e quer mostrar que educação e pesquisa são cruciais para essa mudança. Orgulho de professor", completou Ferraz, que é professor da Vancouver School of Economics, University of British Columbia, Canadá, e do Departamento de Economia da PUC-Rio.

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