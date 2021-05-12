Gil do Vigor, ex-BBB 21, é contratado pela Globo e comemora a novidade

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, do BBB 21 Crédito: Instagram/BBB

Gilberto Nogueira, um dos mais populares participantes do BBB 21, foi contratado pela Globo para participar de projetos que serão anuciados em breve. A informação foi divulgada nesta terça-feira (11).

Conhecido pelo jeito alegre e intenso nas discussões, Gil do Vigor vai conciliar a nova vida de famoso com o pós-doutorado em economia na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. O pós-doutorado começa em setembro.

"Estou muito feliz, regozijado e meu coração está acelerado. Agora estou chique, fino, sou um contratado da Globo" ele contou . "O projeto ainda está em construção, Brasil, calma!".

No sábado (15), Gil vai participar do Altas Horas (Globo) e falará mais sobre a contratação.

O economista disse recentemente que entrou no BBB 21 para ter voz e representar muitas pessoas que não são ouvidas no país.

Nas entrevistas após sair do reality, ele tem ressaltado a importância da educação em sua vida e os esforços para seguir na carreira acadêmica.

Para ele, é preciso que os governantes tomem atitudes para minimizar as injustiças do Brasil. "Nós perdemos talentos", avalia.