Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Arthur Picoli mostra seu quarto e fala detalhes da vida em Conduru

Ex-BBB passa os últimos dias no distrito de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 07:00

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

12 mai 2021 às 07:00
Ex-BBB Arthur Picoli mostra detalhes do seu quarto em Conduru, distrito de Cachoeiro
Ex-BBB Arthur Picoli mostra detalhes do seu quarto em Conduru, distrito de Cachoeiro Crédito: Samy Ferreira
Em terras capixabas desde o último sábado (8), Arthur Picoli curte o sossego de estar em família no pacato distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim. A semana foi corrida, com direito a aquisição de um carro e distribuição de cestas básicas para famílias carentes - angariadas por seus fãs e de Carla Diaz.
A galera do Em Movimento, programa da TV Gazeta (afiliada da TV Globo no ES) deu um pulo na localidade e conseguiu entrar na casa do ex-BBB. Assim, Arthur mostrou seu quarto e contou detalhes do que é estar em sua terra natal.
"Voltar pra casa é melhor que ganhar prova do líder. Lá dentro do BBB você vai ficando maluco sem saber como está a cidade, se mudou alguma coisa. Estar aqui de volta não tem preço", diz o ex-BBB, completando que o momento seria de descanso: "Quero descansar, aproveitar meus amigos, família e minhas cachorras. Estou doido para fazer as coisas tranquilas que eu fazia como tomar banho de rio com as cachorras”.
Sobre o quarto, Arthur logo de cara se vê que ele realmente é flamenguista e apaixonado por música. Uma bandeira do time rubro-negro e instrumentos musicais ornamentam o espaço.
"Muita coisa vivi aqui dentro, só boas lembranças. Minhas medalhas do futebol, instrumentos musicais, fotos de quando eu jogava e a bandeira do mengão. Ficar lá na casa do BBB sem assistir aos jogos do Flamengo foi uma das piores sensações da minha vida", detalha.
Com todo carinho recebido - até faixa de campeão do BBB 21 os vizinhos estenderam na rua -, uma coisa ele garante: realmente é o Arthur de Conduru. “Essa galera aqui de Conduru é a galera que nunca soltou minha mão. Só quando eu sair fui entender a barra que eles passaram”, desabafa.
Mais detalhes da visita, você confere no programa que vai ao ar neste sábado (15), a partir das 14h10, na TV Gazeta (afiliada da TV Globo no ES).

Arhur Picoli mostra seu quarto na casa de Conduru, em Cachoeiro

*Com informações de Diego Araújo

Veja Também

Fãs de Arthur e Carla doam cestas básicas a famílias de Conduru, no ES

Conduru estende faixa de campeão do BBB 21 para Arthur Picoli

Ex-BBB Arthur brinca sobre política e ganha convite do PT

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Famosos BBB BBB 21 Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

SML de Linhares, no Norte do ES
Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento no ES
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural
Imagem de destaque
Girassol: 4 benefícios de ter a planta em casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados