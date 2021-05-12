Arthur Picoli mostra seu quarto e fala detalhes da vida em Conduru

Em terras capixabas desde o último sábado (8), Arthur Picoli curte o sossego de estar em família no pacato distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim. A semana foi corrida, com direito a aquisição de um carro e distribuição de cestas básicas para famílias carentes - angariadas por seus fãs e de Carla Diaz.
A galera do Em Movimento, programa da TV Gazeta (afiliada da TV Globo no ES) deu um pulo na localidade e conseguiu entrar na casa do ex-BBB. Assim, Arthur mostrou seu quarto e contou detalhes do que é estar em sua terra natal.
"Voltar pra casa é melhor que ganhar prova do líder. Lá dentro do BBB você vai ficando maluco sem saber como está a cidade, se mudou alguma coisa. Estar aqui de volta não tem preço", diz o ex-BBB, completando que o momento seria de descanso: "Quero descansar, aproveitar meus amigos, família e minhas cachorras. Estou doido para fazer as coisas tranquilas que eu fazia como tomar banho de rio com as cachorras”.
Sobre o quarto, Arthur logo de cara se vê que ele realmente é flamenguista e apaixonado por música. Uma bandeira do time rubro-negro e instrumentos musicais ornamentam o espaço.
"Muita coisa vivi aqui dentro, só boas lembranças. Minhas medalhas do futebol, instrumentos musicais, fotos de quando eu jogava e a bandeira do mengão. Ficar lá na casa do BBB sem assistir aos jogos do Flamengo foi uma das piores sensações da minha vida", detalha.
Com todo carinho recebido - até faixa de campeão do BBB 21 os vizinhos estenderam na rua -, uma coisa ele garante: realmente é o Arthur de Conduru. “Essa galera aqui de Conduru é a galera que nunca soltou minha mão. Só quando eu sair fui entender a barra que eles passaram”, desabafa.
Mais detalhes da visita, você confere no programa que vai ao ar neste sábado (15), a partir das 14h10, na TV Gazeta (afiliada da TV Globo no ES).
Arhur Picoli mostra seu quarto na casa de Conduru, em Cachoeiro
*Com informações de Diego Araújo