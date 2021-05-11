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"Carthur Solidário"

Fãs de Arthur e Carla doam cestas básicas a famílias de Conduru, no ES

O próprio ex-BBB 21 capixaba recebeu as doações e entregou as 40 cestas básicas nesta terça-feira (11). Ao todo, fã-clube do casal arrecadou mais de R$ 6 mil para a ação solidária

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 18:15

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

11 mai 2021 às 18:15
Fãs de Arthur e Carla doam 40 cestas básicas a famílias de Conduru, no ES; ex-brother entregou as doações na cidade capixaba
Fãs de Arthur e Carla doam 40 cestas básicas a famílias de Conduru, no ES; ex-brother entregou as doações na cidade capixaba Crédito: Reprodução/Instagram @acervocarthursolidario
Dezenas de fãs de Arthur Picoli e Carla Diaz, do BBB 21, conseguiram arrecadar pouco mais de R$ 6 mil que se converteram em 40 cestas básicas destinadas a famílias carentes de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Cada doação continha alimento e material de limpeza e higiene e foi entregue pelo próprio ex-BBB capixaba na manhã desta terça (11). 
Em vídeos postados pelo próprio fã-clube que arrecadou as doações, o Acervo Carthur Solidário, é possível ver o crossfiteiro juntando as doações e distribuindo as cestas. A família do brother também ajudou na logística e todos os suprimentos foram comprados em supermercado de Cachoeiro nesta segunda (11). À noite, as cestas foram entregues na casa do modelo. 
No primeiro vídeo postado da ação, uma fã chega a detalhar: "Estamos aqui no supermercado em Cachoeiro comprando 40 cestas básicas e mandando para Conduru. O próprio Arthur vai entregar". Em seguida, fotos dos materiais e prestação de contas foram postados. A irmã do BBB 21, Thais Picoli, também repostou imagens da ação solidária. 
Fãs de Arthur e Carla doam 40 cestas básicas a famílias de Conduru, no ES; ex-brother entregou as doações na cidade capixaba
Fãs de Arthur e Carla doam 40 cestas básicas a famílias de Conduru, no ES; ex-brother entregou as doações na cidade capixaba Crédito: Reprodução/Instagram @acervocarthursolidario

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Fãs de Arthur e Carla doam 40 cestas básicas a famílias de Conduru, no ES; ex-brother entregou as doações na cidade capixaba
Fãs de Arthur e Carla doam 40 cestas básicas a famílias de Conduru, no ES; ex-brother entregou as doações na cidade capixaba Crédito: Reprodução/Instagram @acervocarthursolidario
Assim que chegou a Conduru, no fim de semana, Arthur foi recebido com faixas e muita saudade dos familiares e amigos que ainda não tinha visto desde que foi eliminado do reality da Globo. Antes de chegar ao Espírito Santo de volta, de carro, o bonitão havia postado foto com a mãe, Beatriz, para dizer que estava voltando e ainda aproveitou para fazer um apelo e pedir aos fãs que não se aglomerassem nas ruas do distrito capixaba para vê-lo, para evitar a propagação da Covid-19. 
Fãs de Arthur e Carla doam 40 cestas básicas a famílias de Conduru, no ES; ex-brother entregou as doações na cidade capixaba
Fãs de Arthur e Carla doam 40 cestas básicas a famílias de Conduru, no ES; ex-brother entregou as doações na cidade capixaba Crédito: Reprodução/Instagram @acervocarthursolidario

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