No Limite: capixabas André e Arcrebiano falam da expectativa para estreia

Arcrebiano e André Martinelli: dois capixabas na nova temporada de No Limite, reality da Globo Crédito: Gabriela Nascimento/Gshow

Chegou o dia de ver ex-BBBs passando mais perrengue que na xepa da casa mais vigiada do Brasil. Nesta terça-feira (11), estreia o "No Limite" só com ex-participantes do Big Brother Brasil. E o capixaba tem dois motivos extras para ficar ligado no programa, que será exibido somente às terças-feiras após "Império": não só André Martinelli, do BBB 13, está no jogo, como também Arcrebiano, do BBB 21, topou o novo desafio de Boninho.

Os capixabas são dois dos 16 participantes desse novo "No Limite", que será apresentado por André Marques, que vão competir em busca do prêmio de R$ 500 mil. O reality, semanal, vai eliminar um participante por episódio e, dentro do jogo, eles estão separados em dois times, que vão duelar entre si. O eliminado será escolhido pelos jogadores do time que perder o desafio da semana.

Os 16 participantes do 'No Limite' precisarão de muita força, resistência e coragem se quiserem chegar até a grande final. André e Arcrebiano já estão confinados e filmando o programa, mas antes disso falaram ao site de imprensa da Globo sobre a expectativa da nova experiência radical e, é claro, revelaram a vontade de, dessa vez, saírem vitoriosos da competição.

André diz que um dos pontos em que mais vai investir é na convivência. E relata: "Eu gosto muito de me desafiar. Acho que são nesses momentos de superação que a gente acaba se conhecendo cada vez mais. No 'BBB' o foco maior é na convivência, já aqui teremos que montar acampamento, ir atrás de comida e água, além das dificuldades com o clima. Podem esperar um jogador, mas também uma pessoa alegre e divertida".

Já Arcrebiano, de 29 anos, solta: "Agora não vai depender da sorte, vai depender apenas de mim. E isso é muito bacana, ainda mais porque já pratico atividade física há muito tempo. Mas sei que terei algumas surpresas que não vão me agradar tanto, como as comidas".

Além dos dois, estão nesta temporada de "No Limite": Paula Amorim, Viegas, Angélica, Ariadna, Gui Napolitano, Carol Peixinho, Kaysar, Elana, Lucas Chumbo, Gleici Damasceno, Mahmoud, Íris Stefanelli, Marcelo Zulu e Jéssica Mueller.

PROVAS

Aprender a trabalhar em equipe é o passo número um para garantir a permanência no reality. Juntos, os times vão encarar duas provas a cada semana. Vencer esses desafios é fundamental para conquistar alguns itens que podem facilitar a vida no acampamento e também para escapar do "Portal de Eliminação".

O dia dos competidores começa a partir do raiar do sol. O primeiro desafio que as equipes Carcará e Calango encaram é a "Prova de Privilégios". Objetos de grande valor para o jogo podem ser conquistados pelo time que ganhar essa disputa, como sacos de dormir, facas ou fósforos.

Após uma noite de sono na mata, os participantes precisarão driblar o cansaço e encontrar forças para o segundo desafio - esse, ainda mais importante. Na "Prova da Imunidade", todo o grupo vencedor garante a permanência no reality por mais uma semana. Já a equipe perdedora deverá se preparar para dar adeus a um dos seus.

"Além de estarem completamente isolados, sem nenhum contato com outras pessoas, nossos competidores ainda precisarão driblar as dificuldades que surgirão com a convivência em um lugar inóspito e selvagem. Se quiserem ganhar as provas, eles terão que passar por cima dos conflitos e ajudarem uns aos outros. Manter o equilíbrio emocional não será tarefa fácil", opina Angélica Campos, diretora geral do reality.

No que depender de Dona Neide, a mãe de André, o filho vai longe, uma vez que puxou seu lado de resolver os problemas com rapidez. "O André, assim como eu, tem um senso de urgência em resolver as coisas. É sociável, prestativo e gentil, mas a característica mais linda, com certeza, é que ele se importa demais com as pessoas", disse ao Gshow.

Ficou curioso para saber o que pode acontecer? Então fique ligado na tela da TV Gazeta (afiliada da TV Globo no ES) toda terça-feira. Para os que gostam de mais detalhes, Ana Clara estará à frente do Bate-Papo No Limite, que entra no ar ao vivo na web às terças, logo após a exibição do programa na Globo. Ela conversará com o eliminado da semana e mostrará um resumo dos principais acontecimentos da competição. A transmissão acontece no Gshow e no Globoplay.