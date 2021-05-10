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Gil, do BBB 21, diz que participaria do No Limite e torce por Elana e Bil

No Encontro com Fátima, ele pede para público não atacar ex-BBBs nas redes

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 13:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mai 2021 às 13:39
BBB 21: o participante Gilberto, o Gil do Vigor
BBB 21: o participante Gilberto, o Gil do Vigor Crédito: TV Globo
Gilberto, do BBB 21, afirmou nesta segunda (10), no programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo), que participaria do No Limite. "Oxe, só me convidar. Fiquei doidinho para ir, mas já tinham selecionado os participantes da edição", disse ele ao ser questionado sobre o assunto.

Ele também revelou que está torcendo por Elana e por Arcrebiano, o Bil, que esteve com ele no BBB 21. "Elana, eu amo muito. Ela é maravilhosa. E o Bil, que estava na minha edição também."

O No Limite começa nesta terça (11). Os participantes são todos ex-BBBs. Além de Elana, do BBB 19, e de Bil, estão no programa: André (BBB13), Angélica (BBB15), Ariadna (BBB11), Carol Peixinho (BBB19),, Gleici (BBB18), Gui Napolitano (BBB20), Iris Stefanelli (BBB7), Jéssica (BBB18), Kaysar (BBB18), Lucas Chumbo (BBB20), Mahmoud (BBB20), Marcelo Zulu (BBB4), Paula Amorim (BBB18) e Viegas (BBB18).

Questionado sobre qual foi seu maior erro no BBB 21, Gil disse que se perdeu ao não seguir a sua intuição. "Eu entendi que a minha intuição é muito boa", destacou.

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Gil também afirmou ter entrado no reality para conseguir ter voz e representar muitas pessoas que não são ouvidas no país. Ele reforçou ainda um pedido para que o público pare de manifestar ódio contra ex-participantes.

"É um jogo, são pessoas que erram. Todo o mundo tem seus erros. Elimina com 100% se for preciso, mas saiu, acabou. Sou muito fã do Big Brother, mas essas partes das torcidas precisam ser controladas."

Gil falou também da importância da educação na sua vida e o quanto se esforçou para conseguir seguir na carreira acadêmica. Para ele, é preciso que os governantes tomem atitudes para minimizar as injustiças do Brasil que não dá condições iguais de oportunidades e estudos para todos. "Nós perdemos talentos", enfatizou.

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