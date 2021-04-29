No Limite: Patrícia Leitte diz que Jéssica Mueller tem 'nojinho'

O programa No Limite (TV Globo) nem começou e já tem participante alfinetando adversário pelas redes sociais. A coach Patricia Leitte mandou uma indireta, na terça (27), para a colega de confinamento no Big Brother Brasil 18, a Jéssica Mueller, falando de um participante que tinha "nojinho" e rejeitou carne de rã.
"Vale lembrar que no BBB18 tivemos de proteína a rã, eu comi! Mas, tivemos participante que não comeu com nojinho! E foi para o No Limite, hahaha imagina olho de cabra! Ansiosa para ver!", escreveu no Twitter.
Patricia, que teve recorde de rejeição na sua edição do BBB, falou que existe a seletividade nas lembranças. Ela disse ainda que ama panelada e buchada e que não tem "nojinho de comer" a culinária "maravilhosa" do Brasil. "Aff não alfinetei ninguém, só acho que vai ser engraçado de assistir! Eu hein!" postou.
O perfil de Jéssica Mueller nas redes sociais não respondeu às provocações de Patricia. Nesta quarta (28), ela publicou um vídeo dizendo que a princesa se tornou rainha loba e que todos vão ver a sua garra no programa, "Uma coisa eu tenho certeza eu vou dar o meu máximo", afirmou.
O reality de sobrevivência estreia em maio com 16 ex-BBBs como participantes e apresentação de André Marques. A lista inclui Kaysar Dadour, Paula Amorim e Viegas (BBB 18), Carol Peixinho (BBB 19), Arcrebiano (BBB 21), Angélica, (BBB 15), Ariadna (BBB 11) e Gui Napolitano (BBB 20).
Seis marcas já deram as caras como patrocinadoras da atração nas chamadas do programa que não era produzido desde 2009.