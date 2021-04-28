Após saída do "BBB 21", Arthur afirma que deseja abrir uma academia em Conduru

Quando me mudei para o Rio de Janeiro, vim contratado por uma empresa; antes morava em Conduru. Estava há quatro anos tentando entrar nessa empresa e, de repente, um dia, eles me chamaram para fazer um teste, no qual fui aprovado. No dia em que sentei para assinar o meu contrato, falei para a minha patroa que só duas coisas me tirariam do meu trabalho sem pensar duas vezes: o "BBB" e o Flamengo, que é meu time do coração, onde tenho o sonho de trabalhar com preparação física, que é a minha área. Quando o "BBB" surgiu na minha vida, estava dando aula. Apareceu notificação no relógio e deixei a aula no meio do caminho para ver o que estava acontecendo. Hoje coloco o "BBB" ao lado do nascimento do meu sobrinho como o momento de maior emoção e realização para mim. Como falei, não me perdoaria se, com 80 ou 90 anos, eu não tivesse entrado no programa, não tivesse feito o que fiz, jogado, me arriscado. Se não tivesse deixado a minha vida aqui fora sabendo dos riscos. Coloco o "BBB" no lugar mais alto da prateleira lá de casa. Eu tenho um carinho enorme e uma admiração pelo programa. Nunca mais vou conseguir ver da mesma forma, nunca mais vou jugar alguém que entra no confessionário, dá uma pipocada e vota por afinidade, nem no jogo quando dá a plaquinha para o amigo. Não tem mais como apontar o dedo para ninguém. Vi de dentro para fora e de fora para dentro já. Sou privilegiado. Não são nem 500 pessoas no país que já passaram por essa experiência. O "BBB" está no Top 1 da minha vida.