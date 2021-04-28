Após sair do BBB 21, Arthur Picoli espera mensagem de Carla Diaz

Arthur durante participação no Mais Você Crédito: Globoplay

Um dia após sair do BBB 21, Arthur Picoli foi entrevistado por Ana Maria Braga, no "Mais Você". O principal assunto discutido na mesa virtual foi o relacionamento do capixaba com Carla Diaz durante os dias de confinamento.

Ana Maria colocou Arthur na parede e mostrou diversos momentos polêmicos do casal na casa, inclusive os que ele falava mal de Carla quando ela não estava perto. "Bem adolescente", disse Arthur sobre seu comportamento.

"Não era a minha ideia me relacionar com ninguém, mas aconteceu. Talvez não tenha mostrado a minha melhor versão com a Carla. A pressão do jogo pode ter prejudicado o relacionamento, mas sou romântico, mando flores", explicou Arthur, que explicou ainda sua frase após ser pedido em namoro por ela no jogo: "Fui pego de surpresa. Ao falar 'partiu', pegá-la pela mão e beijá-la, agi de forma carinhosa. É a minha maneira de demonstrar carinho. Eu preciso aprender a demonstrar esse carinho de outras formas. Mas que fique claro que a volta dela me passou tranquilidade e significou muito para mim."

Questionado se já falou com Carla após sair da casa, o capixaba disse que enviou mensagem para ela e espera uma resposta. "Hoje de manhã, eu mandei mensagem. Meu telefone está uma loucura, está travando e eu nem estou olhando para não ver por agora e ficar bem. Chegando em casa, vou ver se ela respondeu, se ela quer conversar e ver a resposta dela", disse.

Mais a frente, Ana Maria chegou a ligar para a atriz, mas não teve a ligação atendida. Na sequência, ela deu o conselho para o brother: "Quando terminar o programa, você vai ligar. Se eu fosse você, eu ligaria", disse Ana.

"É o mínimo que vou fazer. Falei que ia fazer isso (procurá-la)... Não mudei de ideia em nada, em relação aos meus sentimentos. Vou fazer a minha parte", respondeu Arthur. "A gente fica na torcida. Carlinha, me liga depois", comentou Ana.

Durante o bate-papo, na manhã desta quarta-feira (28), Arthur disse que o jogo estragou o relacionamento dos dois na casa, mas "o que rolou foi legal, e o que pode rolar também". O brother disse que sentiu ciúmes de Fiuk com a atriz, lutou contra a impulsividade, reconheceu que não se sente orgulhoso dos momentos em que deixou faltar carinho e que sente saudades da Carla Diaz.

"Me arrependo de ter falado dessa forma, não era o que eu queria. O que eu falei foi de coração, não queria errar. Meu sentimento continua o mesmo, estou com saudades", disse ao responder sobre o momento em que quis terminar com Carla durante o programa.

"Quero muito conversar com ela, nem que seja para escutar o que eu não quero escutar. Quero pedir desculpas por coisas que eu disse lá dentro", completou.

Vale registrar que Ana Maria colocou até o vídeo em que Arthur diz a Projota que iria pegar as amigas de Viih Tube durante uma festa em que ainda estava com Carla.

"Não estava sendo um homem ali, estava sendo um babaca. Para mim, ser homem é agir com seus principios. Fui cobrado disso aí, inclusive pelo Projota. É um momento em que você faz uma piadinha, brincadeira sem maldade, e depois você vai sofrer as consequências. O Projota puxou a minha orelha... E é como eu falei ali na hora, que não sei o que vai ser daqui para frente, e realmente eu não sei".