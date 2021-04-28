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BBB 21: Ana Maria Braga diz que não esperava saída de Arthur Picoli

Apresentadora recebe o capixaba na manhã desta quarta-feira (28), no Mais Você

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 09:54

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

28 abr 2021 às 09:54
Arthur Picoli durante conversa com Ana Maria Braga, no Mais Você
Arthur Picoli durante conversa com Ana Maria Braga, no Mais Você Crédito: Globoplay
Ana Maria Braga recebeu o capixaba Arthur Picoli na manhã desta quarta-feira (28). Eliminado na noite de terça-feira (27), o representante de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, conversa sobre sua participação no BBB 21.
Ao iniciar o papo, a apresentadora do "Mais Você" conta que não esperava ver o capixaba nesta manhã, uma vez que não esperava este resultado.
"Na altura que você chegou no jogo, não esperava vê-lo hoje. Inclusive pelas votações na internet, estava tudo muito acirrado ontem. Levei um senhor susto ontem à noite, que nem a Camilla (de Lucas)", disse Ana Maria.
"Falei na hora: "Como?! Não era o que estava previsto", completou ela, dando boas vindas ao início da entrevista, que seguiu o papo sobre Carla Dias.

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Arthur foi eliminado com 61,34% dos votos num paredão contra Camilla de Lucas e Pocah. Recordista de paredões na temporada, sua trajetória foi marcada por romance, brigas, irritações e muita brotheragem no reality.
A fama do capixaba no programa respingou também em Conduru, distrito em que nasceu e foi criado. Aparecendo até o Google Street View, Arthur chamou atenção para o local que agora até recebe obras.

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