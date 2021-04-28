O que é 'aulas, cria'? Arthur explica gíria usada no BBB 21

Arthur Picoli recebe o 'presente do eliminado' de Ana Clara no Bate-Papo BBB Crédito: Globo

Arthur Picoli fez história no BBB 21. Com uma trajetória marcada por romance, brigas, irritações e muita brotheragem no reality, o capixaba deixou até uma gíria mais famosa. "Aulas, cria" foi usada até como meme durante alguns VTs do programa e deixou muitos internautas confusos.

Fora da casa, o ex-brother explicou o que siginifica a gíria. Segundo Arthur, a expressão é carioca e remete a uma coisa muito boa. "Eu sou capixaba, cheguei há dois anos no Rio de Janeiro. E pelo o que entendi, é quando uma coisa é boa", esclarece.

"Por exemplo, a Ana Clara [Lima] apresentou com excelência o programa. E aí eu falo: 'Ana, aulas, cria! Muito bom, você tirou onda', só que aí tem toda a questão do vocabulário carioca", completou Arthur.

Ana Clara, que nasceu no Rio, confirmou a explicação. Mais a frente, na Entrevista do Eliminado, a apresentadora deu de presente um crachá de palestrante do curso Aulas, Cria.