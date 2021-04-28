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Reality show

O que é 'aulas, cria'? Arthur explica gíria usada no BBB 21

Capixaba explicou a gíria que deixou internautas confusos durante sua participação no reality sho

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 10:12

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

28 abr 2021 às 10:12
Arthur Picoli recebe o 'presente do eliminado' de Ana Clara no Bate-Papo BBB
Arthur Picoli recebe o 'presente do eliminado' de Ana Clara no Bate-Papo BBB Crédito: Globo
Arthur Picoli fez história no BBB 21. Com uma trajetória marcada por romance, brigas, irritações e muita brotheragem no reality, o capixaba deixou até uma gíria mais famosa. "Aulas, cria" foi usada até como meme durante alguns VTs do programa e deixou muitos internautas confusos.
Fora da casa, o ex-brother explicou o que siginifica a gíria. Segundo Arthur, a expressão é carioca e remete a uma coisa muito boa. "Eu sou capixaba, cheguei há dois anos no Rio de Janeiro. E pelo o que entendi, é quando uma coisa é boa", esclarece.
"Por exemplo, a Ana Clara [Lima] apresentou com excelência o programa. E aí eu falo: 'Ana, aulas, cria! Muito bom, você tirou onda', só que aí tem toda a questão do vocabulário carioca", completou Arthur.
Ana Clara, que nasceu no Rio, confirmou a explicação. Mais a frente, na Entrevista do Eliminado, a apresentadora deu de presente um crachá de palestrante do curso Aulas, Cria.
Arthur foi o 14º eliminado do Big Brother Brasil 21. Com 61,34% dos votos, ele deixou a casa após um paredão contra Camila de Lucas e Pocah.

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