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'BBB 21': participantes se emocionam ao saber de vacinação contra Covid-19

Camilla, Fiuk, Gil, Juliette e Pocah receberam camisetas da campanha 'Vacina Sim'

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 abr 2021 às 17:18
No BBB 21, brothers recebem camisas da campanha
No BBB 21, brothers recebem camisas da campanha "Vacina Sim" contra a Covid-19 Crédito: Globo
Os participantes do Big Brother Brasil 21 foram acordados, na manhã desta quarta-feira, 28, com a notícia de que a vacinação contra a covid-19 já teve início no Brasil. Os brothers estão confinados no reality show desde o dia 25 de janeiro e ainda não tinham recebido informações sobre a imunização.
Ao receber camisetas da campanha Vacina Sim, Camilla de Lucas, Fiuk, Gil, Juliette e Pocah se emocionaram. Assim que a paraibana, atual líder, terminou de ler a mensagem, todos comemoraram com muitas palmas, lágrimas e gritos.
"Que cachorrada!", exclamou Gil, eufórico. "Eu quero dedicar esse momento a todas as pessoas que foram embora por isso, a todas as vidas perdidas, a todas as famílias desfeitas. A todas as pessoas que lutaram e venceram. A gente conseguiu, graças a Deus", disse Juliette.
"Eu quero agradecer também a todas as pessoas que, nessa pandemia, trabalharam tentando buscar uma cura no mundo inteiro para acabar com isso e finalmente conseguiram", falou Camilla, pedindo aplausos.
Gilberto também ovacionou os pesquisadores e ressaltou a luta desses profissionais. "Nossa! Que demais, que emoção!", disse Fiuk. Inclusive, o pai do brother, Fábio Jr, já tomou a vacina em São Paulo, no início do mês de abril.

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