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Imunizada

Alcione toma segunda dose da vacina contra covid-19: 'Viva o SUS'

'É indispensável que mantenhamos os cuidados de segurança', alertou a cantora

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 19:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 abr 2021 às 19:05
Alcione mostra o cartão de vacina com o registro da segunda dose do imunizante contra a Covid-19
Alcione mostra o cartão de vacina com o registro da segunda dose do imunizante contra a Covid-19 Crédito: Instagram/ @alcionemarrom
Alcione, 73, recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19, nesta quarta-feira, 21. Nas redes sociais, a cantora compartilhou um vídeo do momento que recebeu a injeção, em um posto de saúde no Rio de Janeiro.
"Imunizada! Acabo de tomar a segunda dose da vacina, que é a única forma de estarmos livres do coronavírus. Agora, é só aguardar o período da imunização e continuar seguindo os protocolos de segurança. E repetir isso nunca é demais: Viva o SUS", comemorou ela na legenda do post, que pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/p/CN7wKcHATOe/
Em outra publicação, a artista reforçou alguns cuidados que continuará tendo mesmo após a vacinação, como o isolamento social, uso de máscara e álcool em gel e desinfecção de objetos e superfícies com álcool.
"Até que a quantidade de pessoas vacinadas seja realmente significativa, é indispensável que mantenhamos os cuidados de segurança à saúde. Assim, além de se cuidar, você também protege os seus", escreveu Alcione.
Além de Alcione, outros artistas já receberam a segunda dose da vacina e também usaram suas redes sociais para celebrar a ocasião.
Alguns dos nomes são: Ronnie Von, Carlos Alberto de Nóbrega, Gal Costa e Helô Pinheiro.

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