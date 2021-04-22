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Ex-miss Poços de Caldas (MG) morre vítima de Covid

Graziela de Freitas Carvalho estava internada no Hospital Unimed

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2021 às 18:44
Ex-miss Graziela de Freitas Carvalho morre vítima de Covid-19
Ex-miss Graziela de Freitas Carvalho morre vítima de Covid-19 Crédito: Instagram/grazi_freitas_carvalho
A ex-miss Poços de Caldas Graziela de Freitas Carvalho, 38, morreu após complicações causadas pela Covid-19, na madrugada desta quinta (22). A informação foi confirmada pelo Hospital Unimed de Poços de Caldas, onde ela estava internada.
Nas redes sociais, a mãe de Graziela, Márcia Valéria, publicou uma foto com a filha deitada no seu colo e disse que ela levou seu coração. "Meu amor minha vida, nós éramos uma pessoa só, minha alma gêmea, você levou meu coração levou a minha joia preciosa, a única pérola que tinha em minha vida, e agora meu Deus", escreveu.
Marcia diz que não sabe o que vai fazer da vida e que está sem chão com a perda da filha. "Eu quero a minha Graziela, que até hoje pedia meu colo, sentia meu calor o meu amor eterno".
A mãe da ex-miss agradeceu a toda a equipe do Hospital Unimed Poços de Caldas por ter cuidado da sua filha. "Obrigada de coração por ter cuidado do meu amor eterno com tanta dedicação, mas Deus quis levá-la. Um dia posso entender, um dia, mas não me cobre nada neste momento, preciso acreditar primeiro", publicou.
A postagem da mãe da ex-miss no Instagram recebeu vários comentários de apoio pela perda e elogios a Graziela. Uma das pessoas escreveu que todos estão arrasados e que Graziela era um ser humano maravilhoso, humilde e bela.
"Obrigada a Deus por eu ter ido ao encontro de vocês em dezembro e ter me despedido dela em um momento tão gostoso. Sua filha era excepcional, tenho certeza que ela cumpriu o dever dela com grande maestria e foi uma filha, irmã e tia maravilhosa".
Larissa Scarpa, amiga de Graziela, publicou uma foto ao lado dela dizendo que tudo aconteceu tão depressa e que não tiveram uma chance de despedida. "A Covid-19 levou você embora, mas não apagou a pessoa incrível que você foi. Guardarei para sempre todos os momentos inesquecíveis que vivemos! Tenha uma linda passagem minha amiga", escreveu Larissa.
A pandemia do novo coronavírus representou um baque para a classe artística no ano de 2020. Além dos cancelamentos de shows e fechamentos dos cinemas, muitos artistas foram contaminados pelo vírus e não conseguiram se recuperar.
Uma das primeiras mortes entre as celebridades brasileiras foi a do funkeiro MC Dumel, que morreu em abril, após alguns dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital no Rio de Janeiro. Com apenas 28 anos e nenhum problema de saúde anterior à Covid, sua morte chocou os fãs.
Já fora do Brasil, um dos casos mais noticiados foi o do ator canadense Nick Cordero, que morreu no dia 5 de julho aos 41 anos, após 95 dias internado. Ele chegou a ser colocado em um respirador e sofreu várias complicações nesse período, como a amputação de uma das pernas, em abril.
Também morreram em decorrência da Covid-19 artistas como Nicette Bruno, Daysi Lucídi, Eduardo Galvão, entre outros.

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