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Saúde

Paulo Gustavo segue em estado grave, mas apresenta melhora

Boletim médico de segunda-feira (19) diz que 'não surgiram novas complicações'

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 abr 2021 às 17:26
O humorista Paulo Gustavo
O humorista Paulo Gustavo Crédito: Instagram/@paulogustavo31
Paulo Gustavo segue internado em estado grave, no Rio de Janeiro, por causa da covid-19, mas apresenta melhora, de acordo com último boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19. Internado desde o dia 13 de março, ele permanece na UTI. "Após várias intervenções como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos, os problemas mais urgentes foram contornados", diz o comunicado mais recente, enviado pela assessoria de imprensa do ator.
A equipe médica comentou os sinais de melhora de Paulo Gustavo. "Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos. Ainda há necessidade de mantermos a ECMO, assim como a ventilação mecânica", finaliza a nota.
No início de abril, o ator começou o tratamento com a terapia de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), que é um procedimento de alta complexidade usado em casos graves de comprometimento respiratório ou cardíaco. Até então, ele havia sido submetido a outros tratamentos que não reverteram o quadro clínico.
Embora não trate a condição que causou a insuficiência, o ECMO oferece conforto ao paciente até que a equipe médica adote a melhor conduta. A técnica, que também pode ser usada em pessoas que aguardam a realização de um transplante de pulmão ou coração, atualmente está sendo utilizada em pacientes em estado muito grave de coronavírus.
A família de Paulo Gustavo agradece por todo o carinho e pelas orações. "Continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus também", conclui o comunicado.

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