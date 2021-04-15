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"Fé"

"É sobrenatural", diz marido de Paulo Gustavo sobre luta do ator contra Covid

Thales Bretas afirmou que, apesar dos dias difíceis devido ao estado de saúde do humorista, em tratamento contra a Covid-19, ele não perde a fé na recuperação do ator

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 17:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2021 às 17:08
Thales Bretas ao lado de Paulo Gustavo
Thales Bretas ao lado de Paulo Gustavo Crédito: Instagram/paulogustavo31
O marido do ator Paulo Gustavo, Thales Bretas, usou o Instagram nesta quinta-feira (15) para falar sobre a internação do humorista. O dermatologista afirmou que, apesar dos dias difíceis devido ao estado de saúde do humorista, em tratamento contra a Covid-19, ele não perde a fé na recuperação do ator.
"Estamos cansados? Um pouco... mas com muita fé na recuperação e na comemoração dessa vitória!
Desde quando dias difíceis vieram, minha fé se fortaleceu e minha força se refez! Nossa Senhora de Fátima veio trazer boas energias e bençãos ao seu filho Paulo, a mim e às equipes de cuidados. São Padre Pio, Padre Guido, Santa Dulce dos Pobres.... estamos todos unidos pela recuperação desse guerreiro que é Paulo Gustavo", começou o médico.
"Já admirava sua força e energia, mas agora estou impressionado, e cada vez mais apaixonado pela garra dessa pessoa tão incrível e iluminada! Não é à toa que toca tanto as pessoas!!! Ele realmente não é só cativante. É sobrenatural! É inacreditável! E a fé combina com ele. Sua força física, sua energia vital e as ajudas divinas somadas vão trazer ele de volta pra todos nós que ansiamos tanto por isso", declarou.
"Estamos vivenciando dias calmos, de estabilidade e pequenos progressos, que acalentam nossos corações já calejados. Peço que nunca percam a fé!!! Ela nos acalma, nos conforta, e nos prepara pras dificuldades e pros milagres, que existem e são possíveis! Eu acredito! E já preparei nossa comemoração pro dia de voltar pra casa! Agradeço a todos pelo carinho, aos profissionais de saúde pelos cuidados e às graças obtidas de outros planos!", finalizou Bretas
O ator e humorista está internado desde o dia 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro, após receber diagnóstico de Covid. Desde o dia 21 de março, ele também estava respirando com ajuda de ventilação mecânica, ou seja, intubado.
Ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou tendo um agravamento no quadro clínico. Por causa disso, ele agora está respirando com a ajuda de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo.
No dia 7 de março, Bretas, contou que o ator teve que receber uma transfusão de sangue. Segundo ele, devido ao ECMO, o paciente ficou "anticoagulado" e perdeu "um pouco de sangue", "Por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue", explicou. Na mesma publicação, ele também incentivou as pessoas a irem doar sangue.

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