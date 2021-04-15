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Saúde

Paulo Gustavo não tem mais hemorragias, mas caso ainda é crítico

Ator está internado há mais de um mês após contrair Covid-19

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 12:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2021 às 12:43
O ator Paulo Gustavo
O ator Paulo Gustavo Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Internado a pouco mais de um mês o ator Paulo Gustavo, 42, segue enfrentando complicações com a Covid-19. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (15) a assessoria do humorista afirma que ele "segue em terapia intensiva e ainda se encontra em situação grave".
Segundo o comunicado, a equipe médica afirmou que foi possível "sanar as fístulas bronco-pleurais identificadas". "Nas últimas 48 horas também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias", completa.
"A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação. Estamos cientes que ainda temos um caminho pela frente", continua a nota, que completa dizendo que "o paciente permanece utilizando ventilação mecânica e ECMO."
Por fim, a família do ator agradece a todos que enviam carinho e fazem orações pela saúde do artista. "Continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus", disse o comunicado.

ENTENDA O QUADRO

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março após receber diagnóstico positivo para a Covid. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa dele dois dias depois, no dia 15/3. Na ocasião, o marido dele, Thales Bretas, disse que ele estava melhorando e agradeceu o carinho dos fãs.
Pouco mais de uma semana após a internação, no dia 21 de março, o ator precisou ser intubado porque estava com dificuldade para respirar. Na época, foi divulgado que o procedimento era uma precaução e Bretas disse que era "mais um passo na cura da infecção".
O ator respondeu bem ao tratamento e teve uma evolução positiva nos dias seguintes. Porém, no dia 2 de abril, o estado de saúde dele piorou. Ele acabou precisando mudar de tratamento e passou a respirar com a ajuda de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial usado apenas em casos mais graves.

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Dois dias depois, Paulo Gustavo precisou passar por uma pleuroscopia, para que a equipe médica pudesse verificar a condição de seus pulmões. Na ocasião, foi identificada uma fístula broncopleural, espécie de comunicação anormal entre os brônquios e a pleura. Ela foi corrigida.
Na quarta-feira (7), o marido de Paulo contou que o ator teve que receber uma transfusão de sangue. Segundo ele, devido ao ECMO, o paciente ficou "anticoagulado" e perdeu "um pouco de sangue", "Por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue", explicou. Na mesma publicação, ele também incentivou as pessoas a irem doar sangue.
Porém, dias depois foi realizada uma toracoscopia, na qual uma nova fístula broncopleural foi identificada e corrigida. De acordo com comunicado da assessoria de imprensa do humorista, o procedimento foi um sucesso.

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