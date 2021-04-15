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Homenagem

Mônica Martelli diz que o país inteiro torce por Paulo Gustavo

O ator Paulo Gustavo, 42, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital da zona sul do Rio, está em estado crítico, de acordo com a última atualização da equipe dele

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 09:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2021 às 09:32
Covid-19
Mônica Martelli faz homenagem a Paulo Gustavo nas redes sociais Crédito: Instagram | @monicamartelli
A atriz e apresentadora Mônica Martelli, 52, usou as redes sociais para prestar homenagem ao amigo e ator Paulo Gustavo, 42, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital da zona sul do Rio em estado crítico, de acordo com a última atualização da equipe dele.
Na publicação no Instagram, a atriz diz que o amigo está fazendo um país inteiro orar por sua recuperação. "Paulo Gustavo vai ficar tão feliz quando se recuperar e ver que o país inteiro estava torcendo por ele. Vocês são parte da recuperação do meu irmão Paulo Gustavo. Muito obrigada", escreveu a atriz.
Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março após receber diagnóstico positivo para a Covid. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa dele dois dias depois, no dia 15/3. Na ocasião, o marido dele, Thales Bretas, disse que ele estava melhorando e agradeceu o carinho dos fãs.
Pouco mais de uma semana após a internação, no dia 21 de março, o ator precisou ser intubado porque estava com dificuldade para respirar. Na época, foi divulgado que o procedimento era uma precaução e Bretas disse que era "mais um passo na cura da infecção".
"[Paulo] foi sedado e intubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava", disse. "Estou calmo, confiante e tenho certeza de que será um passo importante para a melhora completa do nosso guerreiro!!! Ele que é jovem, saudável, sem comorbidades e supercuidadoso, está passando por isso."
O ator respondeu bem ao tratamento e teve uma evolução positiva nos dias seguintes. Porém, no dia 2 de abril, o estado de saúde dele piorou. Ele acabou precisando mudar de tratamento e passou a respirar com a ajuda de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial usado apenas em casos mais graves.
Dois dias depois, Paulo Gustavo precisou passar por uma pleuroscopia, para que a equipe médica pudesse verificar a condição de seus pulmões. Na ocasião, foi identificada uma fístula broncopleural, espécie de comunicação anormal entre os brônquios e a pleura. Ela foi corrigida.
No dia 7 de abril, o marido de Paulo contou que o ator teve que receber uma transfusão de sangue. Segundo ele, devido ao ECMO, o paciente ficou "anticoagulado" e perdeu "um pouco de sangue", "Por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue", explicou. Na mesma publicação, ele também incentivou as pessoas a irem doar sangue.

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