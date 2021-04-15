Mônica Martelli diz que o país inteiro torce por Paulo Gustavo

Mônica Martelli faz homenagem a Paulo Gustavo nas redes sociais Crédito: Instagram | @monicamartelli

A atriz e apresentadora Mônica Martelli, 52, usou as redes sociais para prestar homenagem ao amigo e ator Paulo Gustavo, 42, internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital da zona sul do Rio em estado crítico, de acordo com a última atualização da equipe dele.

Na publicação no Instagram, a atriz diz que o amigo está fazendo um país inteiro orar por sua recuperação. "Paulo Gustavo vai ficar tão feliz quando se recuperar e ver que o país inteiro estava torcendo por ele. Vocês são parte da recuperação do meu irmão Paulo Gustavo. Muito obrigada", escreveu a atriz.

Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março após receber diagnóstico positivo para a Covid. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa dele dois dias depois, no dia 15/3. Na ocasião, o marido dele, Thales Bretas, disse que ele estava melhorando e agradeceu o carinho dos fãs.

Pouco mais de uma semana após a internação, no dia 21 de março, o ator precisou ser intubado porque estava com dificuldade para respirar. Na época, foi divulgado que o procedimento era uma precaução e Bretas disse que era "mais um passo na cura da infecção".

"[Paulo] foi sedado e intubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava", disse. "Estou calmo, confiante e tenho certeza de que será um passo importante para a melhora completa do nosso guerreiro!!! Ele que é jovem, saudável, sem comorbidades e supercuidadoso, está passando por isso."

O ator respondeu bem ao tratamento e teve uma evolução positiva nos dias seguintes. Porém, no dia 2 de abril, o estado de saúde dele piorou. Ele acabou precisando mudar de tratamento e passou a respirar com a ajuda de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial usado apenas em casos mais graves.

Dois dias depois, Paulo Gustavo precisou passar por uma pleuroscopia, para que a equipe médica pudesse verificar a condição de seus pulmões. Na ocasião, foi identificada uma fístula broncopleural, espécie de comunicação anormal entre os brônquios e a pleura. Ela foi corrigida.