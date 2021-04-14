Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Zilu Godoi relembra luta contra Covid-19: 'Passei dias horríveis'

Vacinada, a influenciadora pediu para que os seguidores se previnam contra a doença

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:31
Zilu Camargo posa na cama para falar de sintomas do coronavírus
Zilu Camargo posa na cama para falar de sintomas do coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Godoi, 62, foi vacinada contra a Covid-19, nos Estados Unidos, e compartilhou um desabafo sobre as dificuldades que viveu quando teve a doença, nesta segunda-feira, 12. A ex-mulher de Zezé Di Camargo testou positivo para o coronavírus em março.
"O assunto é sério e essa doença precisa acabar! Senti intensamente os sintomas da Covid-19, e, com a graça de Deus, não cheguei a me hospitalizar! Mas passei dias horríveis", escreveu ela na legenda da publicação.
"Muitas vezes, pensei em procurar o hospital de tanto medo que tive de algo mais grave estar acontecendo. Agora, já devidamente vacinada, sinto-me mais segura", relatou.
A influenciadora ainda deixou uma mensagem de conscientização para os seguidores e falou sobre a vacinação no Brasil. "Eu continuo usando máscara e álcool em gel todos os momentos! Sei que no Brasil a vacinação ainda está em passos lentos, e, por isso, quero reforçar a importância de todos se prevenirem."
"Usem sempre a máscara, meus amores, e não esqueçam do álcool em gel sempre que puderem! Vamos nos unir para acabar com esse vírus, e continuar orando a Deus para que Ele nos abençoe com a cura de todo esse mal e de todos que estão em tratamento", concluiu.

Veja Também

"Eu venci a Covid", comemora Zilu Camargo aos 62 anos

Zilu Camargo testa positivo para Covid-19 após apresentar sintomas

Zilu Camargo sobre separação de Zezé: "Fui internada várias vezes"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde zilu camargo Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

SML de Linhares, no Norte do ES
Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento no ES
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural
Imagem de destaque
Girassol: 4 benefícios de ter a planta em casa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados