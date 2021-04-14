Zilu Godoi relembra luta contra Covid-19: 'Passei dias horríveis'

Zilu Camargo posa na cama para falar de sintomas do coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial

Zilu Godoi, 62, foi vacinada contra a Covid-19, nos Estados Unidos, e compartilhou um desabafo sobre as dificuldades que viveu quando teve a doença, nesta segunda-feira, 12. A ex-mulher de Zezé Di Camargo testou positivo para o coronavírus em março.

"O assunto é sério e essa doença precisa acabar! Senti intensamente os sintomas da Covid-19, e, com a graça de Deus, não cheguei a me hospitalizar! Mas passei dias horríveis", escreveu ela na legenda da publicação.

"Muitas vezes, pensei em procurar o hospital de tanto medo que tive de algo mais grave estar acontecendo. Agora, já devidamente vacinada, sinto-me mais segura", relatou.

A influenciadora ainda deixou uma mensagem de conscientização para os seguidores e falou sobre a vacinação no Brasil. "Eu continuo usando máscara e álcool em gel todos os momentos! Sei que no Brasil a vacinação ainda está em passos lentos, e, por isso, quero reforçar a importância de todos se prevenirem."