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Já está medicada

Zilu Camargo testa positivo para Covid-19 após apresentar sintomas

"Acabei de receber o resultado do exame de Covid-19 e infelizmente deu positivo. Estou medicada, com muita febre e mal estar", disse a mãe de Wanessa e Camilla Camargo

Publicado em 19 de Março de 2021 às 08:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mar 2021 às 08:32
Zilu Camargo posa na cama para falar de sintomas do coronavírus
Zilu Camargo posa na cama para falar de sintomas do coronavírus Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Godoi, 62, postou no stories do Instagram nesta quarta-feira, 17, o resultado do seu exame: "Você testou positivo para covid-19". A influenciadora havia cancelado uma live por estar se sentindo mal e foi ao hospital em Miami, nos Estado Unidos, onde vive, para realizar o teste.
"Desde ontem [terça-feira] estou com sintomas fortes de gripe (febre alta, dor de garganta, fadiga, muita tosse e dores de cabeça), e hoje amanheci muito mal! Fui ao hospital fazer alguns exames, inclusive o exame de covid, e estou totalmente sem condições de fazer essa live com vocês hoje!", escreveu Zilu.
"Estou aguardando o resultado do exame, mas creio em Deus que não será nada... apenas uma gripe forte!", relatou antes de seu diagnóstico.
Quando recebeu o resultado, Zilu publicou uma foto onde aparece acamada. Na legenda, ela escreveu: "Acabei de receber o resultado do exame de covid-19 e infelizmente deu positivo. Estou medicada, com muita febre e mal estar, mas graças a Deus estou bem. Logo vou superar isso!"

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Zilu ainda lamentou estar longe da filha Camilla Camargo, que hoje deu à luz. "Meu coração transborda de amor e saudade. O amor nunca divide, só multiplica. E hoje, com a chegada da minha primeira netinha, meu coração ganha mais um pedaço: princesa Julia", escreveu.

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