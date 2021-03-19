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Acabou o romance!

"BBB 21": Carla Diaz decide terminar com Arthur: "Chegou no limite"

Ao ser perguntada por Thaís sobre o relacionamento com o capixaba, Carla deu a sentença: "Acho que a gente terminou mesmo"

Publicado em 19 de Março de 2021 às 08:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 08:26
BBB 21: Carla Diaz e Arthur conversam na sala
BBB 21: Carla Diaz e Arthur conversam na sala Crédito: TV Globo/Reprodução
Carla Diaz revelou que o relacionamento com Arthur no BBB 21 (Globo) chegou a fim. A declaração foi feita nesta quinta-feira (18) em bate-papo com colegas no quarto colorido.
Os participantes conversavam sobre os acontecimentos da última festa, quando o casal teve mais uma discussão sobre o relacionamento. "O mesmo papo de duas semanas atrás", reclamou a atriz. "Ele gosta de mim, não quer me atrapalhar no jogo, ele quer me proteger. Não quer sentir a mesma dor. Ou [a dor] de me ver saindo... enfim, questões!"
Ao ser perguntada por Thaís sobre o assunto, Carla deu a sentença. "Acho que a gente terminou mesmo".
"Acho que mexeu muito a saída do Projota, aí somou a noia dele, cada hora uma coisa", explicou a ex-chiquitita. "Eu não tenho essa paciência. Fiz tudo o que eu pude. Chegou no meu limite."

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Ela ainda revelou que o parceiro pediu para que ela tomasse a frente da resolução. "Ele queria que eu decidisse alguma coisa", contou. "E é isso: fim. Aí eu decidi [ficar com] a vodca."

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