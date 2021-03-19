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"BBB 21": amiga que cuidava das redes de Sarah deixa função

Após despontar no BBB 21 como uma das favoritas, Sarah tem registrado perda de seguidores nas redes sociais

Publicado em 19 de Março de 2021 às 08:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 08:23
BBB 21: a sister Sarah
BBB 21: a sister Sarah Crédito: TV Globo/Reprodução
As redes sociais de Sarah, do BBB 21 (Globo), não estão mais sendo geridas por Ellen Peters, uma de suas melhores amigas. As duas dividiram o mesmo teto quando a brasiliense morou em Los Angeles.
O anúncio foi feito por Peters nas redes sociais. "Devido aos questionamentos que tenho recebido, comunico que, por divergir de determinados posicionamentos e gestão de imagem e pessoas feitos desde 14/03 em nome e nos perfis da minha amiga Sarah Andrade, não faço mais parte da assessoria e administração das redes sociais dela", informou.
No entanto, ela afirma que a relação com a consultora de marketing digital permanece inabalada. "Isso em nada altera minha amizade com a Sarah, pessoa incrível, amiga leal, mulher batalhadora e justa, enfim parceira de vida em quem confio como irmã", disse. "Continuo firme na torcida por ela no jogo e na vida, sou time Sarah sempre e para sempre!!!"
Após despontar no BBB 21 como uma das favoritas, Sarah tem registrado perda de seguidores nas redes sociais. Ela deixou de ser uma das queridinhas do público após dizer que gosta do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e, mais recentemente, ela ironizou a pandemia e admitiu ter furado a quarentena.
"Durante a entrevista [de seleção do BBB], ele falou para mim: 'pandemia não existe para você? Ninguém está morrendo para você?'. E eu: 'oxe, eu não estou sentindo nada'", afirmou ela em meio a gargalhadas durante a festa desta quarta-feira (17).
A afirmação foi bastante criticada nas redes sociais, onde internautas chegaram a pedir a saída da sister e um posicionamento da Globo. "Sarah debochou dos mortos. Isso é sobre desrespeito e soberba", disparou uma seguidora.

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A equipe de Sarah se desculpou nas redes sociais, mas isso não freou as críticas ou impediu que ela perdesse seguidores. Com isso, a competidora chegou a 7,8 milhões de seguidores nesta quinta, cerca de 1 milhão menos que duas semanas atrás.
"Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste", afirmou a equipe dela, que negou que Sarah tenha desrespeitado a pandemia ou o isolamento social antes de entrar na casa.

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