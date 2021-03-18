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Justiça

Johnny Depp vai apelar de veredito de caso de difamação contra The Sun

Para juiz, notícia do Sun descreveu fatos já denunciados por Amber Heard

Publicado em 18 de Março de 2021 às 11:50

Publicado em 

18 mar 2021 às 11:50
O ator Johnny Depp durante o lançamento do filme
O ator Johnny Depp durante o lançamento do filme "Mortdecai", em Londres, na Inglaterra Crédito: Wenn/FramePhoto/Folhapress
O astro de Hollywood Johnny Depp, 57, pedirá permissão nesta quinta-feira (18) para apelar de sua derrota contra o jornal britânico The Sun, que o apresentou como um marido violento com sua ex-esposa Amber Heard, 34.
Em novembro de 2020, Depp perdeu processo por difamação que movia contra o News Group Newspapers (NGN), empresa editora do jornal The Sun. A ação, levada ao Tribunal Superior de Londres, tem origem em uma manchete de abril de 2018, na qual The Sun questionava como a autora britânica J.K. Rowling poderia aceitar um "espancador de mulheres" no filme "Animais Fantásticos".
Foram três semanas de audiência. Com base nas declarações da atriz, o jornal The Sun mencionou 14 episódios de violência doméstica que o ator desmentiu veementemente. A atriz de "Aquaman" relatou anos de violência "física e psicológica", acusações negadas por Johnny Depp.
Na época, o juiz da Alta Corte, Andrew Nicol, determinou que Depp agrediu violentamente Amber Heard durante o relacionamento tempestuoso de cinco anos do casal, fazendo-a temer pela própria vida em certas ocasiões. "O reclamante [Depp] não obteve sucesso em sua ação por difamação [...] Os réus [The Sun e a News Group Newspapers] mostraram que eles usaram palavras substancialmente verdadeiras na publicação".
"Eu descobri que a grande maioria das alegadas agressões à Sra. Heard pelo Sr. Depp foram provadas dentro do padrão civil", completou o juiz. Para ele, foram as alegações da ex-mulher que causaram um efeito negativo na carreira de Depp, e não a notícia publicada pelo Sun.
Por isso, para o juiz, não se tratava de uma notícia "caça-clique". "Concluí que a grande maioria das supostas agressões do senhor Depp contra a senhorita Heard foram provadas", disse Nicol no parecer de novembro.
A decisão veio depois de três semanas de audiências nas quais o tribunal ouviu acusações e contra-acusações impactantes de Depp e Heard sobre rompantes de violência que um acusa o outro de ter tido. Mais tarde, os advogados de Depp disseram que o veredito é tão falho que seria ridículo ele não apelar.
Eles disseram ser "perturbador" que o juiz tenha se fiado no depoimento de Heard e rejeitado os indícios de policiais, seu ex-assistente e outras testemunhas que eles disseram terem minado os indícios de Heard.
Nesta quinta (18), a equipe legal de Depp pedirá permissão para apelar e se basear em indícios adicionais. A audiência, que se espera durar cerca de duas horas, será transmitida ao vivo no canal de YouTube do Tribunal de Apelações.

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