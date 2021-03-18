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Encontrada morta em casa

Polícia investiga morte de musa do Carnaval do Rio de Janeiro

Escola de samba São Clemente homenageou Tuane Rocha

Publicado em 18 de Março de 2021 às 11:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2021 às 11:13
Tuane Rocha, musa da escola de samba São Clemente, no Rio, foi encontrada morta em casa
Tuane Rocha, musa da escola de samba São Clemente, no Rio, foi encontrada morta em casa Crédito: Instagram/Tuane Rocha
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Tuane Rocha, 38, musa do Carnaval do Rio de Janeiro e da escola de samba São Clemente, Tuane Rocha, 38. Ela foi encontrada no banheiro da sua casa, em Taquara, zona oeste da capital carioca.
Segundo a polícia, o caso é investigado pela 32ª DP (Taquara), que fez perícia no local e diligências para esclarecer a morte de Tuane. A polícia não informou se ela sofreu um acidente doméstico.
No Instagram, a loja da musa Razô Girls publicou uma mensagem lamentando a morte de Tuane. " É muito difícil encontrar palavras para o que estamos sentindo nesse momento. É com muito pesar e tristeza que comunicamos o falecimento da nossa Girl Boss Tuane Rocha, uma mulher intensa, cheia de brilho e de uma luz sem igual".
A filha de Tuane, que faz intercâmbio na Austrália, postou uma foto ao lado da mãe no Instagram com a mensagem: "Para sempre, te amo", escreveu. A São Clemente também homenageou a musa publicando uma foto dela ao lado do presidente administrativo da agremiação, Renato Almeida Gomes, elogiando Tuane.
"A Tuane foi uma das pessoas mais marcantes quando falamos das musas e destaques da São Clemente. Foram vários Carnavais representando muito bem a nossa escola, com um papel fundamental no desenvolvimento de muitas meninas da nossa comunidade. Vai fazer uma falta imensa, mas será sempre lembrada por cada integrante da São Clemente. Ficam as melhores lembranças de uma pessoa muito especial."

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