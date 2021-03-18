Polícia investiga morte de musa do Carnaval do Rio de Janeiro

Tuane Rocha, musa da escola de samba São Clemente, no Rio, foi encontrada morta em casa Crédito: Instagram/Tuane Rocha

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Tuane Rocha, 38, musa do Carnaval do Rio de Janeiro e da escola de samba São Clemente, Tuane Rocha, 38. Ela foi encontrada no banheiro da sua casa, em Taquara, zona oeste da capital carioca.

Segundo a polícia, o caso é investigado pela 32ª DP (Taquara), que fez perícia no local e diligências para esclarecer a morte de Tuane. A polícia não informou se ela sofreu um acidente doméstico.

No Instagram, a loja da musa Razô Girls publicou uma mensagem lamentando a morte de Tuane. " É muito difícil encontrar palavras para o que estamos sentindo nesse momento. É com muito pesar e tristeza que comunicamos o falecimento da nossa Girl Boss Tuane Rocha, uma mulher intensa, cheia de brilho e de uma luz sem igual".

A filha de Tuane, que faz intercâmbio na Austrália, postou uma foto ao lado da mãe no Instagram com a mensagem: "Para sempre, te amo", escreveu. A São Clemente também homenageou a musa publicando uma foto dela ao lado do presidente administrativo da agremiação, Renato Almeida Gomes, elogiando Tuane.